search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 21:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 20:57

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «συζητά» τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία

28.08.2025 20:57
notia syria 88- new

Το Ισραήλ διεξάγει «αυτή τη στιγμή» συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη της περιοχής, οι περισσότεροι κάτοικοι της οποίας είναι Δρούζοι, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της μειονότητας των Δρούζων στο Ισραήλ, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Παραδέχτηκε έτσι για πρώτη φορά ξεκάθαρα ότι συζητά με τις νέες συριακές αρχές, μολονότι δεν τις κατονόμασε.

Το συριακό πρακτορείο Sana είχε μεταδώσει ότι στις 19 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε στο Παρίσι με μια ισραηλινή αντιπροσωπεία και συζήτησαν θέματα σχετικά με «την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και τη νότια Συρία». Το Ισραήλ δεν είχε επιβεβαιώσει αυτές τις επαφές.

Ισραήλ και Συρία είναι θεωρητικά σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες.

Διαβάστε επίσης:

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν ήταν χαρούμενος με τα χτυπήματα στην Ουκρανία

Αισιόδοξος ο Ζελένσκι: Εκτιμά ότι το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι έτοιμο την επόμενη εβδομάδα

Ιταλία: Σάλος με πορνογραφικό σάιτ που δημοσίευσε αλλοιωμένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών της χώρας – Ανάμεσά τους και η Μελόνι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση σε καρκινοπαθή για τα 500 ευρώ της σύνταξής του

koutsoumpas-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο συλλαλητήριο της 6ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Κουτσούμπας – Το συνολικό πρόγραμμά του στη ΔΕΘ

Nina Kasimati
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίνα Κασιμάτη από Κοπεγχάγη: Η Ευρώπη σε ρόλο Επιμηθέα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

merts-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Είναι προφανές πως δεν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι»

vosnia-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Πάρτι» της Βοσνίας στην πρεμιέρα, συνέτριψε την Κύπρο με 91-64

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 21:40
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση σε καρκινοπαθή για τα 500 ευρώ της σύνταξής του

koutsoumpas-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο συλλαλητήριο της 6ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Κουτσούμπας – Το συνολικό πρόγραμμά του στη ΔΕΘ

Nina Kasimati
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίνα Κασιμάτη από Κοπεγχάγη: Η Ευρώπη σε ρόλο Επιμηθέα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

1 / 3