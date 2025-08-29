HΠΑ: Ταυτοποιήθηκαν τα 2 παιδιά που δολοφονήθηκαν από πυροβολισμούς στην εκκλησία της Μινεσότα

Σε σοκ βρίσκεται όλη η πολιτεία της Μινεσότα, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη (27.08.2025) σε καθολική εκκλησία στη Μινεάπολη, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο παιδιά.

Τα δύο θύματα ταυτοποιήθηκαν την Πέμπτη από τις αρχές και πρόκειται για τον 8χρονο Φλέτσερ Μέρκελ και τη 10χρονη Χάρπερ Μόισκι.

Οι γονείς των δύο μαθητών που δολοφονήθηκαν στην εκκλησία στη Μινεσότα, μίλησαν για πρώτη φορά, κάνοντας έκκληση στην κοινότητα της Μινεάπολης να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες των μαζικών πυροβολισμών που σημειώνονται σε σχολεία.

Από τη θανατηφόρα ένοπλη επίθεση, τραυματίστηκαν ακόμη 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους μαθητές ηλικίας από 6 έως 15 ετών αλλά και τρεις 80χρονοι ενορίτες. Ένα παιδί εκ των τραυματιών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το μήνυμα της οικογένειας 10χρονης Χάρπερ

Σε δήλωση που δημοσίευσαν οι γονείς της 10χρονης Χάρπερ, έκαναν λόγο για «ένα λαμπρό, χαρούμενο και βαθιά αγαπημένο κορίτσι» που «αγαπήθηκε πολύ» από τη μικρότερη αδερφή της. «Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι γονείς της 10χρονης δήλωσαν ότι κύριο μέλημά τους είναι να σταθούν ξανά στα πόδια τους μετά τους θανατηφόρους πυροβολισμούς, και πως ελπίζουν ότι η μνήμη της Χάρπερ θα αποτελέσει αφορμή για να ληφθούν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν μελλοντικές ένοπλες επιθέσεις.

«Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να υπομείνει τέτοιο πόνο», έγραψαν οι γονείς της Χάρπερ. «Προτρέπουμε τους ηγέτες και τις κοινότητές μας να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ένοπλης βίας και της κρίσης ψυχικής υγείας σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσαν.

'Please remember Fletcher for the person he was and not the act that ended his life:' Fletcher Merkel, 8, was one of two children killed in the Minneapolis Catholic school mass shooting. Here's the heartbreaking public statement his dad, Jessie, delivered the next day. pic.twitter.com/zJOePYOks9 August 28, 2025

Ο πατέρας του Φλέτσερ Μέρκελ που σκοτώθηκε από τα πυρά του 23χρονου, Τζέσι Μέρκελ, διάβασε με δάκρυα στα μάτια μια επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους όλης της οικογένειας, έξω από την εκκλησία όπου σκοτώθηκε ο γιος του, λέγοντας ότι ο 8χρονος αγαπούσε την οικογένεια και τους φίλους του, ότι απολάμβανε το ψάρεμα, το μαγείρεμα και οποιοδήποτε άθλημα.

«Δεν μπορούμε πια να τον κρατήσουμε, να του μιλήσουμε, να παίξουμε μαζί του και να τον δούμε να μεγαλώνει και να γίνει ο υπέροχος νεαρός άνδρας που ήταν στο δρόμο για να γίνει», είπε καταρρακωμένος ο πατέρας του 8χρονου.

«Παρακαλώ θυμηθείτε τον Φλέτσερ για το άτομο που ήταν και όχι για την πράξη που έβαλε τέλος στη ζωή του», δήλωσε ο Μέρκελ στη συνέχεια.

Κατά την διάρκεια της συναισθηματικά φορτισμένης δήλωσής του, ο Τζέσι Μέρκελ είπε πως ήταν ευγνώμων για τις «γρήγορες και ηρωικές ενέργειες» των ενηλίκων και των μαθητών μέσα στην εκκλησία, χωρίς τους οποίους «αυτή θα μπορούσε να είχε γίνει μια τραγωδία πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων».

Στις 8:27 το πρωί της Τετάρτης, το 911 άρχισε να λαμβάνει κλήσεις που ανέφεραν πυροβολισμούς στην στην Εκκλησία και το Σχολείο της Αναγγελίας στη Μινεάπολη της Μινεσότα στις ΗΠΑ.

Λίγο αργότερα, στις 8:31 π.μ., ένας αστυνομικός έτρεξε μέσα.

Οι αρχές εντόπισαν περίπου 116 φυσίγγια από όπλο, ένα φυσίγγιο από πιστόλι και τρεις φυσίγγια κυνηγετικού όπλου στο σημείο, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’ Χάρα.

Ο δράστης, ο 23χρονος τρανσέξουαλ, Ρόμπιν Γουέστμαν, άνοιξε πυρ από τα παράθυρα της εκκλησίας.

Ο Γουέστμαν, φαίνεται ότι είχε εμμονή με την ιδέα του να σκοτώνει παιδιά, όπως δείχνουν τα μηνύματα του, σύμφωνα με την αστυνομία της Μινεσότα.

Ο ίδιος, ο οποίος είχε φοιτήσει και στο σχολείο, δεν φαίνεται να είχε ποινικό μητρώο, προσωπικές διαφορές ή καταγγελίες που να εξηγούν το μακελειό που προκάλεσε, καθώς οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει συγκεκριμένα αίτια για την καταστροφή.

Η αστυνομία προσπαθεί ακόμα να επικοινωνήσει με τη μητέρα του 23χρονου μακελάρη, Mary Grace Westman, η οποία εργαζόταν στο σχολείο αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί στις προσπάθειες των αρχών να την προσεγγίσουν.

Διαβάστε επίσης

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη από τον επικεφαλής του γαλλικού στρατού: Κινδυνεύει να γίνει «κυνηγημένο ζώο» αν δε σκληρύνει τη στάση της

Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει συνάντηση με τον Ζελένσκι

Μερτς: «Είναι προφανές πως δεν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι»