Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ομολογεί πλέον ανοιχτά αυτό που διεθνείς οργανισμοί και μέσα ενημέρωσης καταγγέλλουν εδώ και μήνες. Το Ισραήλ έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα και μάλιστα, όπως αναφέρεται στο κύριο άρθρο της εφημερίδας, ένα από αυτά μεταδόθηκε «σε ζωντανή μετάδοση» παγκοσμίως.

Η εφημερίδα αναφέρεται στην επίθεση της Δευτέρας (25/8) στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνις, το οποίο αποτελεί το τελευταίο σε λειτουργία μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ανάμεσα στους 20 νεκρούς ήταν και 5 δημοσιογράφοι.

Η Haaretz θέτει ανοιχτά το ερώτημα: Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί επαναλαμβανόμενη επίθεση σε νοσοκομείο, όταν το σύστημα υγείας της Γάζας έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει, μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανούς ανθρωπιστικής κρίσης και λιμού;

Επιπλέον, σημειώνεται το εξής συγκλονιστικό στατιστικό: 245 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει αμέσως. Το Ισραήλ πρέπει να επανέλθει στην πραγματικότητα, να εγκαταλείψει το σκανδαλώδες σχέδιο κατοχής της Πόλης της Γάζας και, αντ’ αυτού, να προχωρήσει σε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και την απόσυρση των στρατευμάτων του από τη Λωρίδα της Γάζας. Η επίθεση της Δευτέρας στο νοσοκομείο πρέπει να αποτελέσει το σημείο λήξης αυτού του πολέμου», καταλήγει το άρθρο.

Υπενθυμίζεται πως, αν και ο ισραηλινός στρατός (IDF) έκανε λόγο για ένα «τραγικό ατύχημα» και ανακοίνωσε εσωτερική έρευνα, νέα ανάλυση βίντεο από το CNN International αποκαλύπτει ότι η επίθεση ήταν τριπλή και όχι διπλή, όπως είχε αναφερθεί αρχικά.

