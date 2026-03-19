Ακτιβιστές: «Η βρετανική κυβέρνηση παίζει “ρώσικη ρουλέτα” με τους νέους επειδή δεν προσφέρει σε όλους το εμβόλιο για μηνιγγίτιδα Β»

Η βρετανική κυβέρνηση παίζει «ρώσικη ρουλέτα» με τις ζωές των νέων προειδοποίησε μια μητέρα που έχασε τον 18χρονο γιο της από μηνιγγίτιδα Β, με αφορμή το ξέσπασμα του θανατηφόρου ιού που σαρώνει το Κεντ.

Η Marrissa Mullans από το Prestwich καλεί τους υπουργούς να διαθέσουν το εμβόλιο menB σε όλους τους νέους, όχι μόνο σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2015.

Η δήλωση αυτή, που έχει πολλούς υποστηρικτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, έρχεται μετά την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων που συνδέονται με την τρέχουσα επιδημία, η οποία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Οι μολύνσεις, που τώρα συνδέονται με δύο πανεπιστήμια, τουλάχιστον πέντε σχολεία και το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry, ώθησαν τους υγειονομικούς υπαλλήλους να προσφέρουν το εμβόλιο στους 5.000 φοιτητές που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες στην πανεπιστημιούπολη Canterbury του Πανεπιστημίου του Κεντ.

Τα φαρμακεία στην κομητεία αγωνίζονται να προμηθευτούν ιδιωτικά σκευάσματα, καθώς η αύξηση της ζήτησης έχει σχεδόν εξαφανίσει τα αποθέματα. Ωστόσο, η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει εγκρίνει την ευρύτερη προσφορά του εμβολίου στο NHS.

Αναλυτικά η κυρία Μάλανς, 46 ετών, ζήτησε την επανεξέταση αυτής της πολιτικής, αφότου έχασε τον γιο της Άλφι τον Ιούνιο του 2023, από τον «φρικτό εφιάλτη», όπως χαρακτήρισε την μηνιγγίτιδα.

Θυμάται πώς ο γιος της γύρισε στο σπίτι από το κολέγιο νιώθοντας λήθαργος, είχε χάσει την όρεξή του και παραπονιόταν για πονοκέφαλο.

Αλλά μόνο όταν οι γονείς του παρατήρησαν ότι είχε εξάνθημα στο στήθος του το επόμενο πρωί, υποψιάστηκαν ότι θα μπορούσε να είναι μηνιγγίτιδα και τον πήγαν εσπευσμένα στα επείγοντα.

Στο δρόμο για το νοσοκομείο, η μητέρα του θυμάται ότι κοίταξε τον Άλφι και τον είδε να φαίνεται «μωβ από την κορυφή ως τα νύχια».

Μόλις έφτασαν στα επείγοντα, οι γιατροί προσπάθησαν να τον βάλουν σε τεχνητό κώμα, αλλά η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά μόλις μια μέρα μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του.

«Μόνο μετά τον θάνατο του Άλφι συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είχε κάνει το εμβόλιο για τη μηνιγγίτιδα Β», δήλωσε η κυρία Μάλανς στην εφημερίδα The Independent . Εξήγησε ότι είχε κάνει όλα τα εμβόλια που του προσφέρονταν από το NHS, αλλά το menB δεν ήταν ένα από αυτά.

Το εμβόλιο MenB είναι διαθέσιμο στο NHS από το 2015 ως μέρος των τακτικών εμβολιασμών κατά την παιδική ηλικία που χορηγούνται σε μωρά, αλλά αυτό σημαίνει ότι πολλά παιδιά σχολείου και φοιτητές δεν εμβολιάζονται.

Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του γιου της, η μητέρα του Αλφι ξεκίνησε μια συλλογή υπογραφών ζητώντας να προσφερθεί το εμβόλιο σε όλους τους νέους ηλικίας 16 έως 23 ετών μέσω του NHS, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα από την πλευρά της κυβέρνησης.

Μετά το πρόσφατο ξέσπασμα επιδημιας μηνηγγιτιδας στο Κεντ, όπου εντοπίστηκε επίσης ένα ύποπτο κρούσμα στο Λονδίνο η απογοήτευσή της έχει αυξηθεί.

Όπως η ίδια ισχυρίζεται η απάντηση στην αίτησή της από την αρμόδια υπηρεσία της κυβέρνησης ήταν ότι το εμβόλιο δεν είναι «οικονομικά αποδοτικό».

«Πότε γίναμε μια κοινωνία που βάζει την οικονομική αποδοτικότητα πάνω από την ασφάλεια των νέων;» είπε η κα Μάλανς και συνέχισε:

«Η κυβέρνηση παίζει ρώσικη ρουλέτα με αυτούς τους νέους. Κανένα από αυτά δεν θα εμβολιαστεί μέχρι το 2031. Δεν μπορούμε να ζήσουμε σε μια τέτοια κοινωνία. Χρειαζόμαστε το εμβόλιο, έχει ήδη λάβει άδεια», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ζήτησε από την Κοινή Επιτροπή Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης να «επανεξετάσει την επιλεξιμότητα για εμβόλια μηνιγγίτιδας» για μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων υπό το πρίσμα των τρεχόντων κρουσμάτων.

Το απόγευμα της Τετάρτης, η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) εξέδωσε προειδοποίηση προς το προσωπικό του NHS να προσέχει για τα σημάδια και τα συμπτώματα μηνιγγίτιδας, περιγράφοντας την ασθένεια που παρατηρείται στο Κεντ ως «σοβαρή με ταχεία επιδείνωση».

Η UKHSA συμβούλευσε το προσωπικό να φοράει μάσκες και άλλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (PPE) και προέτρεψε τους γιατρούς να έχουν «υψηλό δείκτη υποψίας» όταν άτομα ηλικίας 16 έως 30 ετών εμφανίζουν συμπτώματα, προειδοποιώντας τους να μην περιμένουν να εμφανιστεί εξάνθημα πριν εξετάσουν το ενδεχόμενο μηνιγγίτιδας.

Πηγή: https://www.independent.co.uk/news/health/meningitis-b-vaccine-kent-outbreak-streeting-b2941220.html

