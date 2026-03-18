Καθολική απαγόρευση των ανηλίκων στον καπνό και το αλκοόλ: Ο νέος οδικός χάρτης

Το ολοκληρωμένο σχέδιο για την καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους παρουσίασαν σήμερα τα Υπουργεία Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.

Αναλυτικά η νέα δέσμη μέτρων συνδυάζει αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, ψηφιακές λύσεις και ενισχυμένη εποπτεία της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης, Δημήτρης Παπαστεργίου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος, παρουσίασαν το νέο πλαίσιο, το οποίο βασίζεται πάνω σε πέντε κεντρικούς πυλώνες:



1. Πρόληψη και προστασία των ανηλίκων.

2. Ενίσχυση εποπτείας της αγοράς.

3. Ρύθμιση νέων προϊόντων νικοτίνης.

4. Ψηφιακό μητρώο ελέγχου.

5. Αυστηροποίηση ελέγχων και κυρώσεων.

Ποιός είναι ο στόχος

Οπως τόνισαν οι υπουργοί στόχος είναι η ουσιαστική μείωση της πρόσβασης των νέων σε καπνό, νικοτίνη και αλκοόλ, η ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και η ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές δημόσιας υγείας.

Το νέο πλαίσιο θεσπίζει για πρώτη φορά

Απόλυτη απαγόρευση πώλησης, διάθεσης και προσφοράς καπνικών, νικοτίνης και αλκοόλ σε ανηλίκους.

Υποχρεωτική εξακρίβωση ηλικίας από τον πωλητή.

Απαγόρευση αυτόματων πωλητών για όλα τα σχετικά προϊόντα.

Εάν ο αγοραστής δεν επιδείξει αποδεικτικό ενηλικότητας, η πώληση απαγορεύεται.

Ψηφιακή Επαλήθευση Ηλικίας: Gov.gr Wallet & Kids Wallet.

Για πρώτη φορά εφαρμόζεται ψηφιακό σύστημα επιβεβαίωσης ηλικίας, το οποίο:

λειτουργεί μέσω QR code που δημιουργεί ο πωλητής στο Gov.gr Wallet.

σαρώνεται από τον αγοραστή μέσω Gov.gr Wallet ή Kids Wallet.

εμφανίζει μόνο πράσινη/κόκκινη ένδειξη, χωρίς αποκάλυψη ακριβούς ηλικίας.

Το σύστημα θα επεκταθεί και στις ηλεκτρονικές αγορές μετά από μεταβατική περίοδο.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο

Το νέο μητρώο-Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων – alto.gov.gr καταγράφει όλους τους πωλητές προϊόντων καπνού, νικοτίνης και αλκοόλ. Επίσης, επιτρέπει στοχευμένους ελέγχους και διαλειτουργικότητα αρχών. Ακόμη, παρέχει QR code εγγράφου για άμεση επιτόπια επαλήθευση. Τέλος, καθιστά υποχρεωτική την εγγραφή έως 16 Απριλίου 2026.

Ρύθμιση νέων προϊόντων νικοτίνης

Τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα, τα προϊόντα νικοτίνης και τα σακουλάκια:

απαγορεύονται για ανηλίκους

δεν διατίθενται από αυτόματους πωλητές τοποθετούνται σε ειδικές προθήκες και πωλούνται μόνο από υπάλληλο.

Τι θα ισχλυει για την είσοδος ανηλίκων σε χώρους διασκέδασης

Απαγορεύεται η είσοδος σε αμιγή μπαρ και νυχτερινά κέντρα. Επιτρέπονται μόνο ιδιωτικές εκδηλώσεις με δήλωση στο events.gov.gr . Οι εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας και σε οριοθετημένους χώρους.

Ενισχυμένη Αστυνόμευση

Από την εφαρμογή του νόμου στις 7 Ιουλίου 2025 έως και τις 5 Μαρτίου 2026:

Πραγματοποιήθηκαν 82.094 έλεγχοι.

Συνελήφθησαν 313 άτομα.

Σχηματίστηκαν 433 δικογραφίες.

Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Ποινικοποίηση Παραβάσεων

Η πώληση καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα με φυλάκιση έως 3 έτη και χρηματική ποινή. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η μεταρρύθμιση «θωρακίζει τη νέα γενιά» και εισάγει «σαφείς κανόνες, αυστηρούς ελέγχους και τεχνολογικά εργαλεία που διασφαλίζουν διαφάνεια και λογοδοσία».

Από την πλευρά ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος επεσήμανε ότι η Πολιτεία περνά «από τη γενική απαγόρευση στην καθολική εφαρμογή», με στόχο τη διαμόρφωση «κουλτούρας πρόληψης και υπευθυνότητας».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & ΤΝ, Δημήτρης Παπαστεργίου ανέδειξε τον ρόλο της τεχνολογίας ως «καταλύτη» και παρουσίασε τα ψηφιακά εργαλεία alto.gov.gr, events.gov.gr και το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εστίασε στην επιχειρησιακή διάσταση, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι θα ενισχυθούν «με έμφαση στην πρόληψη και την αυστηρή αντιμετώπιση κάθε παράβασης».

