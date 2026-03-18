Καθολική απαγόρευση των ανηλίκων στον καπνό και το αλκοόλ: Ο νέος οδικός χάρτης

Το ολοκληρωμένο σχέδιο για την καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους παρουσίασαν σήμερα τα Υπουργεία Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.
Αναλυτικά η νέα δέσμη μέτρων συνδυάζει αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, ψηφιακές λύσεις και ενισχυμένη εποπτεία της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης, Δημήτρης Παπαστεργίου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος, παρουσίασαν το νέο πλαίσιο, το οποίο βασίζεται πάνω σε πέντε κεντρικούς πυλώνες:
1. Πρόληψη και προστασία των ανηλίκων.
2. Ενίσχυση εποπτείας της αγοράς.
3. Ρύθμιση νέων προϊόντων νικοτίνης.
4. Ψηφιακό μητρώο ελέγχου.
5. Αυστηροποίηση ελέγχων και κυρώσεων.
Οπως τόνισαν οι υπουργοί στόχος είναι η ουσιαστική μείωση της πρόσβασης των νέων σε καπνό, νικοτίνη και αλκοόλ, η ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και η ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές δημόσιας υγείας.
Το νέο μητρώο-Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων – alto.gov.gr καταγράφει όλους τους πωλητές προϊόντων καπνού, νικοτίνης και αλκοόλ. Επίσης, επιτρέπει στοχευμένους ελέγχους και διαλειτουργικότητα αρχών. Ακόμη, παρέχει QR code εγγράφου για άμεση επιτόπια επαλήθευση. Τέλος, καθιστά υποχρεωτική την εγγραφή έως 16 Απριλίου 2026.
Απαγορεύεται η είσοδος σε αμιγή μπαρ και νυχτερινά κέντρα. Επιτρέπονται μόνο ιδιωτικές εκδηλώσεις με δήλωση στο events.gov.gr . Οι εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας και σε οριοθετημένους χώρους.
Η πώληση καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα με φυλάκιση έως 3 έτη και χρηματική ποινή. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η μεταρρύθμιση «θωρακίζει τη νέα γενιά» και εισάγει «σαφείς κανόνες, αυστηρούς ελέγχους και τεχνολογικά εργαλεία που διασφαλίζουν διαφάνεια και λογοδοσία».
Από την πλευρά ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος επεσήμανε ότι η Πολιτεία περνά «από τη γενική απαγόρευση στην καθολική εφαρμογή», με στόχο τη διαμόρφωση «κουλτούρας πρόληψης και υπευθυνότητας».
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & ΤΝ, Δημήτρης Παπαστεργίου ανέδειξε τον ρόλο της τεχνολογίας ως «καταλύτη» και παρουσίασε τα ψηφιακά εργαλεία alto.gov.gr, events.gov.gr και το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εστίασε στην επιχειρησιακή διάσταση, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι θα ενισχυθούν «με έμφαση στην πρόληψη και την αυστηρή αντιμετώπιση κάθε παράβασης».
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
