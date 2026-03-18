Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας: «Η μαγική εικόνα του ΕΣΥ και όπως είναι στην πραγματικότητα»

«Μια πλαστή εικόνα για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ επιχειρεί να παρουσιάσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, που ισχυρίζεται ότι είναι στα «καλύτερά του». Ωστόσο αρκεί μια φωτογραφία από τις τεράστιες αναμονές στα επείγοντα ή τα δεκάδες ράντζα στους διαδρόμους των κλινικών, για να τεθεί το ερώτημα αν αυτό άραγε είναι το ΕΣΥ των ονείρων μας».

Τα παραπάνω αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής, παραθέτοντας μια σειρά από στοιχεία στην ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει ο σύλλογος, το προσωπικό είναι μειωμένο κατά 120 εργαζόμενους σε σχέση με το 2012, σύμφωνα με τον οργανισμό της ίδιας χρονιάς. Μόλις το 51,99% των θέσεων είναι καλυμμένο με μόνιμο προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων!

Ολόκληρο το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μία μόνιμη θέση νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού. Αντίθετα το 2024 και το 2025 οι αποχωρήσεις/συνταξιοδοτήσεις ξεπέρασαν τις 4.500.

Επιπλέον τους τελευταίους μήνες το νοσοκομείο, όπως και όλα τα νοσοκομεία, έχουν αποδυναμωθεί λόγω της απόλυσης εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ που αναμένουν εδώ και μήνες με βάση τις δεσμεύσεις του υπουργείου την ανανέωση τους. Η έλλειψη τους είναι αισθητή σε κρίσιμες υπηρεσίες του νοσοκομείου, όπως οι τραυματιοφορείς, που αναγκάζονται να εργάζονται με τεράστια εντατικοποίηση χωρίς να καταφέρνουν να ανταποκριθούν στο τεράστιο όγκο εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν βάρδιες στις οποίες 4 τραυματιοφορείς καλούνταινα καλύψουν τις ανάγκεςσε όλο το νοσοκομείο!

Ανεπαρκή χρηματοδότηση και ελλείψεις υλικών

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, η ιδιωτικοποίηση και η εκχώρηση όλο και περισσότερων υπηρεσιών του νοσοκομείου σε εταιρείες και εργολάβους είναι εμφανής. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία του νοσοκομείου για το διάστημα 25 Ιουλίου 2025 έως 30 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή για 5 μήνες, η ιδιωτική εταιρεία στον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο έχει λάβει από το νοσοκομείο το αστρονομικό ποσό των 170.000 ευρώ! Δηλαδή ποσό που θα αρκούσε και θα περίσσευε για την πρόσληψη 13 μόνιμων Επιμελητών Β΄ ή 11 μόνιμων Επιμελητών Α΄ ή 10 Διευθυντών Ακτινοδιαγνωστικής! Και βέβαια με ένα κομμάτι της εργασίας της εταιρείας να καλύπτεται από προσωπικό του νοσοκομείου, με την γραμματειακή υποστήριξη να γίνεται από βάρδιες διοικητικών και την έγχυση σκιαγραφικού από τους εφημερεύοντες γιατρούς των διάφορων ειδικοτήτων. Καθημερινές είναι πλέον οι ελλείψεις σε υλικά και αναλώσιμα, με σύριγγες, ουροσυλλέκτες και φιάλες καλλιεργειών αίματος να έχουν γίνει είδος προς εξαφάνιση.

Το νέο ΤΕΠ

Το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) απαιτεί περισσότερο προσωπικό και εξοπλισμό για να μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια για προσωπικό και ασθενείς. Η ανάπτυξη νέων τμημάτων όπως η βραχεία νοσηλεία, αλλά και οι παραπάνω ανάγκες λόγω της ανάπτυξης νέων κλινών στο τμήμα αναζωογόνησης, της ηλεκτρονικής καταγραφής στο τμήμα διαλογής και στα ιατρεία δεν μπορούν να καλύπτονται με το ίδιο εξουθενωμένο προσωπικό, που δουλεύει διπλοβάρδιες, με 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό!

«Αυτό λοιπόν είναι το ΕΣΥ όπως το θέλουν οι επιχειρηματίες της υγείας, όπως το θέλει η κυβέρνηση που θεωρεί την υγεία κόστος, που πρέπει να κοπεί ακόμα περισσότερο σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας. Δεν είναι το ΕΣΥ όπως το θέλουν εργαζόμενοι και ασθενείς!» τονίζει ο σύλλογος εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Νίκαιας και συνεχίζει καταγγέλλοντας ότι : «Μόνο αγανάκτηση προκαλούν λοιπόν τα ψέματα της κυβέρνησης! Αγανακτούμε γιατί ενώ εμείς και όλος ο λαός πληρώνουμε τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, βλέπουμε το χορό των δις για τον πόλεμο, το πάρτυ εκατομμυρίων των επιχειρηματικών και κατασκευαστικών ομίλων στα νοσοκομεία, βλέπουμε τις στημένες κυβερνητικές φιέστες και ζούμε από πρώτο χέρι το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που “επιστρέφεται” στους εργαζόμενους.».

Καταλήγοντας ο σύλλογος στρέφει τα βέλη του στην ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ που χαρακτηρίζει «συμβιβασμένη, ξεπουλημένη» και προτρέπει όλους τους υγειονομικούς να οργανωθούν στα σωματεία «μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ενάντια στην πολιτική ΕΕ – κράτους – κυβερνήσεων που συνθλίβει τις ζωές μας στα ασφυκτικά όρια της δημοσιονομικής σταθερότητας, στο βωμό της πολεμικής οικονομίας και εμπλοκής».

