Πανελλαδική 24ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών

Πανελλαδική 24ωρη απεργία έχουν σήμερα (18/3) οι νοσοκομειακοί γιατροί που βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς τους και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στην Αθήνα θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Υγείας, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ.

Την ίδια ώρα το «Μέτωπο Νοσοκομειακών Γιατρών» περιγράφει σε ανακοίνωση του τις δύσκολες συνθήκες εργασίας των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι εργάζονται με μισθούς που είναι «οι πιο χαμηλοί της Ευρώπης, χαμηλότεροι πλέον και από της Βουλγαρίας», με εφημερίες που δεν πληρώνονται και με τραγικές ελλείψεις προσωπικού που οδηγούν σε εργασιακή εξουθένωση.

Αναλυτικά οι γιατροί απεργούν γιατί κάθε ώρα εφημεριακής εργασίας αμείβεται με 7 ως 9 € μικτά (καθαρά λίγο πάνω από τα μισά): «Αυτή είναι η αποτίμηση της επιστημονικής εργασίας μας από την κυβέρνηση» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το Μέτωπο Νοσοκομειακών Γιατρών καταγγέλλει επίσης ότι οι υπερβάλλουσες εφημερίες των λειτουργών του Ιπποκράτη είναι απλήρωτες από τον Αύγουστο και οι κανονικές από τον Δεκέμβριο.

Οι αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ είναι μικρότερες ονομαστικά απ΄ ότι ήταν το 2011. Χωρίς να υπολογίσουν τον πληθωρισμό οι απώλειες αγγίζουν το 50% των ετήσιων αποδοχών τους.

«Απεργούμε γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να εφαρμόσει δυο δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ και μια του Αρείου Πάγου, που έκριναν αντισυνταγματικές τις μνημονιακές περικοπές των μισθών μας. Αυτό είναι το κράτος δικαίου της Νέας Δημοκρατίας!», όπως αναφέρουν.

Ελλείψεις προσωπικού – Φυγή στο εξωτερικό

Συμφωνά με το Μέτωπο τα κενά σε γιατρούς στα νοσοκομεία υπολογίζονται περίπου σε 6.000. Επιπλέον κάθε χρόνο οι αποχωρήσεις γιατρών από το ΕΣΥ είναι περισσότερες από τις προσλήψεις. «Κι ας λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ από καταβολής ελληνικού έθνους.» όπως τονίζουν.

Ακόμη χιλιάδες επικουρικοί καλύπτουν λειτουργικά κενά χωρίς προοπτική μονιμοποίησης. Ο αριθμός των γιατρών που έχουν φύγει στο εξωτερικό είναι μεγαλύτερος από 20.000.

Επίσης η υπερεργασία και η υπερεφημέρευση των γιατρών στα νοσοκομεία έχει χτυπήσει κόκκινο προ πολλού ωστόσο κανένα σοβαρό πλαίσιο κινήτρων δεν εφαρμόζεται και ιδιαίτερα για τις άγονες και νησιωτικές περιοχές.

«Σήμερα απεργούμε γιατί δεν θέλουμε να βάζουμε τα χέρια μας στις τσέπες των ασθενών, όπως μας προτρέπει η κυβέρνηση μέσω των ιδιωτικών ιατρείων. Γιατί δεν ανεχόμαστε την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Γιατί λέμε ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της υγείας», όπως αναφέρουν.

Τι ζητούν οι γιατροί

Διπλασιασμό των μισθών των γιατρών ΕΣΥ.

Μόνιμες προσλήψεις γιατρών για κάλυψη όλων των κενών.

Το δικαίωμα να ζούμε αξιοπρεπώς από το μισθό μας.

«Διεκδικούμε να ασκούμε την ιατρική που σπουδάσαμε κι ονειρευτήκαμε και την ιατρική που οι ασθενείς μας δικαιούνται».

Σημειώνεται ότι αύριο Πέμπτη 19 Μαρτίου απεργούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία μετά από κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ.

