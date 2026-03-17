Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

Εικοσιτετράωρη απεργία και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχει προγραμματίσει για αύριο Τετάρτη 18 Μαρτίου η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) ενώ την Πέμπτη 19 Μάρτιου ακολουθεί και η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) με πανυγειονομική απεργία.

Αναλυτικά, σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο 18 Μαρτίου 2026 οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς τους και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στην Αθήνα θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές μεγάλες πόλεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ): «Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια.» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της η ΟΕΝΓΕ.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, το ετήσιο εισόδημα των γιατρών στα νοσοκομεία έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία 15ετία. Και αυτό διότι έχουν χάσει τον 13ο και 14ο μισθό στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Επιπλέον οι γιατροί του ΕΣΥ διαμαρτύρονται γιατί σε σύγκριση με τον μισθό που είχαν το 2012, οι αυξήσεις των μηνιαίων αποδοχών τους (μικτά) κυμαίνονται από 59 ευρώ για τον επιμελητή Β’ έως 140 ευρώ για τον νεοεισερχόμενο ειδικευόμενο. Ωστόσο για τους επιμελητές Α’ και τους διευθυντές είναι μειωμένες κατά 43 και 238 ευρώ αντιστοίχως.

«Δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια οι μηνιαίες αποδοχές μας έχουν αύξηση λιγότερο από 1 ευρώ το χρόνο στην καλύτερη περίπτωση. Φυσικά ακόμα και οι πενιχρές αυξήσεις για τους συναδέλφους ειδικευόμενους και επιμελητές Β’, δεν αφορούν πραγματική ενίσχυση του εισοδήματός τους, δεδομένου ότι το 2012 παίρναμε 14 μισθούς το χρόνο (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας)», όπως αναφέρει η ΟΕΝΓΕ.

Πρόσθετες μειώσεις «ψαλιδίζουν» ακόμα περισσότερο τον μισθό τους

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ υπάρχουν πρόσθετες μειώσεις στον μισθό τους, καθώς:

Σταδιακά ελαττώνεται το επίδομα χρόνου προϋπηρεσίας.

Ελαττώνεται ο συντελεστής υπολογισμού της ωριαίας αποζημίωσης των εφημεριών.

Έχει καταργηθεί το επίδομα βιβλιοθήκης

Έχει καθιερωθεί πλαφόν 12% στις πρόσθετες (πλέον των τακτικών) εφημερίες.

Τι ζητούν οι γιατροί

Για όλους αυτούς τους λόγους οι γιατροί στα νοσοκομεία διεκδικούν, μεταξύ άλλων:

Διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών τους.

Κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας.

Ανοικτή προκήρυξη για το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί να είναι μόνιμο και αποκλειστικής απασχόλησης.

Οι κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ

Στο χορό των κινητοποιήσεων μπαίνει την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 19 Μαρτίου και η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) με 24ωρη πανυγειονομική απεργία στην Περιφέρεια και σε στάση εργασίας από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Αττική. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική συγκέντρωση στις 9 το πρωί έξω από το υπουργείο Υγείας και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

Η Ομοσπονδία συνδέει την κινητοποίηση με τη συνολική εικόνα πίεσης που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθεί να επικρατεί στο ΕΣΥ, παρά τις παρεμβάσεις των τελευταίων ετών.

Τι ζητάει η ΠΟΕΔΗΝ

Η ΠΟΕΔΗΝ επαναφέρει τα αιτήματα της για αυξήσεις μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση συμβασιούχων, ενίσχυση της στελέχωσης και επαρκή χρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις ελλείψεις σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και σε χειρουργικές αίθουσες. Αναλυτικά όπως αναφέρει:

το 2019 λειτουργούσαν 450 κλίνες ΜΕΘ και στο τέλος της πανδημίας ο αριθμός τους είχε φτάσει τις 1.250.

Σήμερα λειτουργούν περίπου 850.

Αντίστοιχα, από τις περίπου 1.000 χειρουργικές αίθουσες που υπήρχαν στο τέλος της πανδημίας, σήμερα λειτουργούν μόνο 600 για τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού.

Επιπλέον η Ομοσπονδία εκφράζει την ανησυχία της για τη χρηματοδότηση των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων από το Ταμείο Ανάκαμψης που ληγει μέσα στο 2026 χωρίς να έχει ανακοινωθεί από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας εάν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα: «Μπορεί οι λίστες αναμονής να μειώθηκαν το τελευταίο διάστημα χάρη στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο το συγκεκριμένο μέτρο ολοκληρώνεται μέσα στη χρονιά». Μάλιστα εκτιμά πως, αν δεν υπάρξουν προσλήψεις ώστε να ανοίξουν οι 400 κλειστές χειρουργικές αίθουσες, οι καθυστερήσεις θα επιστρέψουν και οι ασθενείς θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με μεγάλες αναμονές ή πρόσθετο οικονομικό βάρος.

