Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μέσα στο Ασκληπιείο Βούλας – Η αμφιλεγόμενη αντίδραση του προσωπικού

Ένας απίστευτος καβγάς, που «δείχνει» ενδοοικογενειακή βία εκτυλίχθηκε στην παιδιατρική κλινική στο Ασκληπιείο Βούλας, πριν μερικά 24ωρα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ένα ζευγάρι πήγε στο νοσοκομείο για τον προγραμματισμένο εμβολιασμό του παιδιού του, όμως ο σύζυγος άρχισε να επιτίθεται στην γυναίκα του με απίστευτους χαρακτηρισμούς.

Θεωρώντας πως δεν κρατούσε το παιδί σωστά, άρχισε να την αποκαλεί «άχρηστη» και «ανίκανη» να κρατήσει ένα παιδί. Οι φωνές του μάλιστα ακούγονταν στους διαδρόμους, μέχρι που η γυναίκα αντέδρασε και είπε μία φράση που άφησε άναυδους τους γιατρούς: «Δεν με χτυπάς τώρα που είναι οι γιατροί μπροστά;».

Το προσωπικό του νοσοκομείου αρχικά φέρεται να μην ήξερε πως να αντιδράσει, με μία νοσηλεύτρια -σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του καναλιού- να προτείνει να κληθεί η Άμεση Δράση. Ομως η γιατρός που εφημέρευε φέρεται να είχε αντίθετη άποψη…

Τελικά μια κοινωνική λειτουργός παρενέβη και συνέλεξε τα απαραίτητα στοιχεία από το ζευγάρι. Αφού ενημέρωσε την μητέρα του παιδιού πως θα εξετάσει το περιστατικό, θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες αν θα καλέσει την αστυνομία να επέμβει.

Το ζήτημα προφανώς είναι πολύ σοβαρό και προκαλεί απορία η κακή αντίδραση του νοσοκομείου -εφ’ όσον οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ ευσταθούν- και φυσικά μετά από ένα τέτοιο περιστατικό είναι απορίας άξιον πως άφησαν την γυναίκα να φύγει βλέποντας πως μπορεί να κινδυνεύει η σωματική της ακεραιότητα.

