ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:29
Ηράκλειο: Η ώρα της κρίσης για τους βασανιστές του μικρού Άγγελου – Ξεκινά η δίκη της μητέρας του και του συντρόφου της

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου ο οποίος κατέληξε μετά από τερατώδη βασανιστήρια στις 26 Ιανουαρίου 2025, υπόθεση που συγκλόνισε και εξακολουθεί να σοκάρει το πανελλήνιο.

Ο θάνατος του μικρού Άγγελου σύμφωνα με το κατηγορητήριο προήλθε από τα βασανιστήρια της μητέρας του και του συντρόφου της.

Ένα τριάχρονο αγγελούδι που βασανίστηκε μέχρι θανάτου από την ίδια του τη μητέρα και τον πατριό του.

Τα βασανιστήρια που βίωσε το ανυπεράσπιστο παιδί αποτυπώνονται στη δικογραφία που συντάχθηκε για τη μέχρι θανάτου κακοποίηση του από τους δύο ανθρώπους που είχαν, υποτίθεται, την ευθύνη να τον προσέξουν και να τον μεγαλώσουν.

Όπως υπενθυμίζει το patris.gr, ο 3χρονος Άγγελος διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Τελικά δεν ξύπνησε ποτέ και άφησε την τελευταία του πνοή δύο βδομάδες αργότερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αποδείκνυε τις μαρτυρικές στιγμές που ζούσε ο 3χρονος ενώ η μη αναστρέψιμη κατάστασή του φαίνεται να οφείλετε σε τραύματα που προήλθαν από γροθιά και έντονο ταρακούνημα, γνωστό και ως Σύνδρομο Ανατάραξης Μωρού.

Παράλληλα, ο Άγγελος έφερε μώλωπες σε όλο του το σώμα (και προγενέστερες) αλλά και καψίματα από τσιγάρο σε διάφορα σημεία του κορμιού του.

Το 3χρονο αγοράκι, με τον θάνατό του έδωσε ελπίδα για ζωή σε δύο άλλους ανθρώπους σε Ελλάδα και Γερμανία.

Η τραγική κατάληξη του Άγγελου δεν φαίνεται, ωστόσο, να σόκαρε τους δύο κακοποιητές του, που κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Οι δύο κατηγορούμενοι ενδιαφέρθηκαν μόνο ενώπιον του ανακριτή να ελαφρύνουν τη θέση τους ρίχνοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον για την κακοποίησή του.

Η 26χρονη μητέρα ισχυρίστηκε πως τον γιο της χτυπούσε με το ξύλο της κούνιας ο σύντροφός της. Από την πλευρά του ο 44χρονος υποστήριξε ότι ποτέ δεν είχε χτυπήσει το αγοράκι. Ήθελε, είπε, να καταγγείλει την 26χρονη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού για την κακοποίησή του, αλλά φοβόταν…

