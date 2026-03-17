Κιλκίς: Χειροπέδες σε 49χρονο μοτοσικλετιστή – Έτρεχε με 223 χιλιόμετρα στον δρόμο για Ευζώνους (video)

Χειροπέδες σε έναν 49χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος βρισκόταν για διακοπές στην περιοχή του Κιλκίς, πέρασαν άνδρες της ΕΛΑΣ, καθώς βρέθηκε να οδηγεί τη μηχανή του με ταχύτητα 223 χιλιομέτρων την ώρα.

Αστυνομικοί έκαναν σήμα στον άνδρα, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, και του πήραν την άδεια και το δίπλωμα.

Παράλληλα, του αφαιρέθηκαν οι πινακίδες και εντός της ημέρας αναμένεται να μεταχθεί στον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι εκατοντάδες οι παραβάσεις στον δήμο Παιονίας, που έχουν γίνει από υπηκόους άλλων χωρών, αλλά τα πρόστιμα δεν πληρώνονται καθώς επιστρέφουν στις πατρίδες τους.

Για τον λόγο αυτό και επειδή τα απλήρωτα πρόστιμα έχουν φτάσει στα 2 εκατομμύρια ευρώ, σχεδιάζεται ένα νέο σύστημα το οποίο θα τοποθετηθεί στο τελωνείο των Ευζώνων.

Θα «διαβάζει» κάθε όχημα που περνάει τα σύνορα για να φανεί εάν εκκρεμεί πρόστιμο ή όχι.

Διαβάστε επίσης:

