Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά – Υποστηρίζει ότι ήταν «σε άμυνα»

Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, θα βρεθεί σήμερα (17/3) ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του νεαρού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ βρίσκεται υπό κράτηση από το απόγευμα της Παρασκευής που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος προανακριτικά φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς αντίπαλης ομάδας που τον χτυπούσαν με γροθιές και λακτίσματα.

Αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρήκε το μαχαίρι στο δρόμο και το χρησιμοποίησε για να αμυνθεί, χωρίς να ξέρει ποιον χτύπησε και πόσο βαριά.

Στη συνέχεια, όμως, παραδέχτηκε πως το μαχαίρι το κατείχε ο ίδιος και πως οι δράστες ήταν τρεις και όχι πέντε, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας.

«Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε.

Ως προς τα κίνητρα της επίθεσης σε βάρος του ο 23χρονος επιμένει πωςδεν τα γνωρίζει και ότι δεν γνωρίζει τους δράστες.

Ο 23χρονος κατηγορούμενο φέρει κακώσεις στο πρόσωπο, ράμματα στο κεφάλι και εκδορές στα κάτω άκρα.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν ότι κάτι θέλει να κρύψει ο δράστης και πιθανόν να υπήρχαν άλλοι λόγοι και διαφορές μεταξύ τους, πέρα από το οπαδικό.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη δύο άτομα, τα οποία ήταν μαζί με το θύμα την μοιραία νύχτα. Πρόκειται για έναν 19χρονο ο οποίος έχει συλληφθεί και θα απολογηθεί την Τετάρτη και ένα ακόμη άτομο που διαφεύγει της σύλληψης.

Σε βάρος και των δύο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Σε πανελλαδική απεργία διαρκείας από σήμερα οι οδηγοί ταξί (video)

Ο Μάρτης έτοιμος να μας δείξει τα δόντια του μέχρι το τέλος του!

Τούμπα: Ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα για την επίθεση σε δημοσιογράφους στον αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, χειροπέδες σε 8 οπαδούς