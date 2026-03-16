Θεσσαλονίκη: Όταν ο 20χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές κρατούσε πανό για τον Άλκη Καμπανό

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από το τραγικό περιστατικό.

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του έπειτα από μαχαιριές που δέχτηκε, ενώ ο 23χρονος που κατηγορείται για την πράξη υποστηρίζει ότι ενήργησε για να προστατεύσει τον εαυτό του.

Την ίδια στιγμή, εικόνες από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές, με το θύμα να καταρρέει κοντά σε κάδο απορριμμάτων, λίγα μέτρα μακριά από τους φίλους του.

Για πρώτη φορά μετά το συμβάν, μιλούν στο «Live News» συγγενείς τόσο του 20χρονου όσο και του 23χρονου, παρουσιάζοντας διαφορετικές εκδοχές για όσα προηγήθηκαν.

Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε, έχοντας χάσει πολύ αίμα. Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται ο φερόμενος ως δράστης και ένας 19χρονος φίλος του θύματος που ήταν παρών στο επεισόδιο.

Η γιαγιά του Κλεομένη περιγράφει τον εγγονό της με συγκινητικά λόγια: «Τόσο καλό παιδί, δεν υπάρχει καλύτερο. Ήταν καλό παιδί. Δεν υπήρχε. Λάτρευε τους πάντες, έκλαιγε για όλους. Όλοι τον αγαπούσαν».

Από την άλλη πλευρά, ο θείος του 23χρονου υποστηρίζει ότι ο ανιψιός του δέχθηκε επίθεση και οδηγήθηκε σε αντίδραση υπό καθεστώς φόβου: «Τον χτύπησαν βάναυσα και μάλιστα τον χτύπησαν και στο κεφάλι με ένα ιδιαίτερο, σιδερένιο αντικείμενο, διότι έχει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι. Πραγματικά σας μιλάω και να μην το βλέπει ο κόσμος ως μία αιτιολογία. Ο ανιψιός μου θα ήταν σίγουρα το θύμα. Ένα λεπτό γύρισε και εμφανίστηκε ως θύτης, χωρίς να αποποιούμαστε την πράξη την οποία καταδικάζουμε».

Τα κρίσιμα ερωτήματα

Ένα από τα βασικά ερωτήματα της υπόθεσης αφορά στο πώς κατέληξε το μαχαίρι στα χέρια του 23χρονου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το όπλο έπεσε στο σημείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο θείος του, ωστόσο, δίνει διαφορετική περιγραφή για το αντικείμενο, αναφέροντας ότι επρόκειτο για μικρό εργαλείο καθημερινής χρήσης.

«Το μαχαίρι το είχε ο αδελφός μου, νομίζω ταπεινά, όταν παραθερίζαμε και ψαρεύαμε ερασιτεχνικά, είχε ένα μαχαιράκι με 4 εκατοστά για τις πετονιές που κόψαμε. Είναι ένα εργαλείο χρηστικό. Ο… όμως, δεν πήγε με αυτό το εργαλείο για να ασκήσει βία. Αμύνθηκε βλέποντας ότι πεθαίνει και χρησιμοποίησε αυτό το μαχαιράκι», είπε χαρακτηριστικά ο θείος του 23χρονου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 23χρονος δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα με τη συμπεριφορά του. Όπως υποστηρίζει, τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, υπό συνθήκες έντονου φόβου και πανικού, γεγονός που – κατά την εκτίμησή του – οδήγησε στην αντίδραση.

«Κλαίμε και για το παιδί μας, κλαίμε και για το παιδί που χάθηκε γιατί ήταν και δικό μας παιδί. Αυτό, θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν έχουμε με κανέναν να κάνουμε τίποτα. Είμαστε άνθρωποι με λευκό ποινικό μητρώο. Ο ανιψιός μου σίγουρα ερχόταν από μία προσωπική έξοδό του και του όρμησαν, μία παρέα. Αυτό ήταν μία πρόθεση, για ποιον λόγο δεν το ξέρω», σημείωσε.

Οι τοποθετήσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους συγγενείς του 20χρονου. Από την πλευρά τους, κάνουν λόγο για προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας και αποκατάστασης της εικόνας του κατηγορούμενου.

«Έχω εκνευριστεί αφάνταστα πολύ γιατί προσπαθούν όλοι να βγάλουν Άγιο τον φονιά και το αγόρι μου να τον βγάλουν ότι ήταν… Ήταν τόσο καλό παιδί, δεν μάλωσε ποτέ. Δεν μπήκε ποτέ σε καμία φασαρία», ανέφερε σχετικά συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης. Παραμένει ασαφές το πλήρες κίνητρο της επίθεσης, ενώ εξετάζονται διαφορετικά ενδεχόμενα σχετικά με το πώς ξεκίνησε η συμπλοκή και τι την πυροδότησε. Μεταξύ άλλων, διερευνάται και αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με τη συμμετοχή του θύματος σε ομάδα αυτόκλητων τιμωρών για παιδεραστές. Όλα τα δεδομένα αξιολογούνται.

Ο παππούς του 20χρονου αναφέρει ότι το περιστατικό περιλάμβανε πολλούς επιτιθέμενους: «Τους επιτέθηκαν πολλά άτομα. Δέκα; Είχαν μαχαίρια, ξύλα, το πρόλαβαν το αγόρι μου, το χτύπησαν με μαχαίρι μεγάλο. Στην πλάτη, στην καρδιά ακριβώς. Μία μαχαιριά και μία κάτω από τα πλευρά. Δεν πήγε το παιδί λίγα μέτρα και έπεσε με τα μούτρα κάτω».

Η ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει ότι το θανατηφόρο τραύμα εντοπίζεται στην καρδιά. Από το οπτικό υλικό που έχει έρθει στο «φως» προκύπτει ότι ο νεαρός επιχείρησε να απομακρυνθεί μαζί με την παρέα του, αντιμετωπίζοντας εμφανή δυσκολία.

Ο παππούς του προσθέτει: «Ήξεραν ότι ήταν ΠΑΟΚ και μάλλον οπαδικά έγιναν αυτά τα πράγματα. Καρτέρι του είχαν. Ήταν με την καλή έννοια, αθώο πλάσμα, δεν ήταν πονηρό. Αν ήταν πονηρό, θα έφευγε, θα έτρεχε».

Από την πλευρά του, ο θείος του 23χρονου σημειώνει: «Πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και πρέπει να πρυτανεύσει το σωστό και το δίκαιο και όποιος φταίει, να του αποδοθεί η ανάλογη ποινή».

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ανάλυση του υλικού από κάμερες και τη συλλογή μαρτυριών να συνεχίζονται, ενώ αναζητούνται και άλλα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν στο σημείο.

Συγκλονίζει φωτογραφία του 20χρονου πριν τέσσερα χρόνια

Την ώρα που οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, μια φωτογραφία από το παρελθόν του 20χρονου θύματος συγκλονίζει.

Στην εικόνα, εμφανίζεται μαζί με συμμαθητές του από το 2ο Λύκειο Συκεών, κρατώντας πανό στη μνήμη του δολοφονημένου οπαδού του Άρη, Άλκη Καμπανού, πριν από τέσσερα χρόνια.

Η ανάρτηση έγινε από τον εκπαιδευτικό Γιάννη Λαθήρα, ο οποίος έγραψε: «Μια συγκλονιστική κίνηση των μαθητών του 2ου λυκείου Συκεών πριν 4 χρόνια. Συγκίνηση κι ελπίδα! Να τελειώνουμε μ αυτή την τρέλα.. Αλίμονο όμως. Τι τραγικό παιχνίδι της μοίρας ήταν αυτό; Το παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ που κρατά το πανό για τον Άλκη του ΑΡΗ είναι ο Κλεομένης! Μαθητής μας και στο 1ο γυμνάσιο Συκεών. Δολοφονήθηκε στα 20 του χρόνια! Σήμερα τον αποχαιρετήσαμε σε ατμόσφαιρα αρχαίας τραγωδίας. Αβάσταχτος πρώτα απ΄ όλα ο πόνος των συγγενών, μα και των φίλων, των δασκάλων του, κόσμος αμέτρητος… Πολύ φοβάμαι ότι ούτε ο Κλέο θα είναι ο τελευταίος… Ως πότε θα χάνουμε τόσο άδικα τα παιδιά μας; Τι σάπια κοινωνία τους παραδίνουμε; Πόσο λυπάμαι και πόσο ντρέπομαι…».

Ο 23χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, 17/3, ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αξιολογούν κάθε νέο στοιχείο.

