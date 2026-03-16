ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 20:00
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.03.2026 18:41

Οδηγός του ΟΑΣΘ πιάστηκε στα χέρια με οδηγό που έκλεισε με το αμάξι του λεωφορειολωρίδα (Video)

Οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ συνεπλάκη με οδηγό Ι.Χ., που είχε σταθμεύσει σε λεωφορειολωρίδα στη Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει το όχημα του στη λεωφορειολωρίδα επί της Εγνατίας με Συγγρού εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου.

«Φύγε τσόγλανε»

Ο οδηγός του λεωφορείου του κόρναρε και του ζητούσε να φύγει, αλλά ο οδηγός του Ι.Χ. δεν υπάκουσε, σύμφωνα με το Voria.

Τελικά, ο οδηγός του λεωφορείου, κατέβηκε, τον έσπρωξε και άρχισε να τον βρίζει λέγοντας του «φύγε, τσόγλανε, θα σε γ@@@».

Σε διαθεσιμότητα ο οδηγός

Με απόφαση του ΟΑΣΘ ο οδηγός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης

Ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας. Κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού και τίθεται σε γνώση του θα εξετάζεται άμεσα και θα τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.

