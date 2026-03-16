Συναγερμός στο Καστελόριζο: Βυθίστηκε σκάφος της Frontex

Συναγερμός σήμανε στο Καστελόριζο για σκάφος της Frontex, που βούλιαξε έξω από το Λιμάνι της Μεγίστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσέκρουσε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού, με συνέπεια να βυθιστεί.

Στο σκάφος επέβαιναν έξι άτομα, δύο εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Διαβάστε επίσης

