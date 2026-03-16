Καλαμαριά: «Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη» – Η ανακοίνωση του δικηγόρου της οικογένειας

Ανακοίνωση εξέδωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη, Νικόλαος Αλεξανδρής.

Η ανακοίνωση

«Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για ένα 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. Το «παιδί» αυτό έχει όνομα, Κλεομένης και ο δράστης του έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του.

Οι στιγμές επιβάλλουν σε όλους να σταθούμε ευλαβικά δίπλα στις τραγικές φιγούρες των γονέων και να τους υποσχεθούμε πως ο θρήνος και ο σπαραγμός τους θα βρουν λύτρωση, να τους υποσχεθούμε πως η Δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα τιμωρήσει τον δράστη (αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στην δολοφονία) όπως του(-ς) αξίζει.

Αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση της οικογένειας του Κλεομένη, θα ήθελα, σε πρώτη φάση, να καταστήσω σαφές πως όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν, βεβηλώσουν ή συκοφαντήσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του Νόμου.

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια Ανακρίτρια πλείστα όσα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και του ρόλου συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Υ.Γ. Η καταδίκη μιας βάρβαρης δολοφονίας πρέπει να είναι καθολική και όχι a la carte. Η στάση της κοινωνίας οφείλει να είναι ίδια απέναντι σε κάθε θύμα. Συνεπώς το «είμαστε όλοι ΠΑΟΚ» είναι, τούτη τη στιγμή, το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου Κλεομένη.

Με σεβασμό και εκτίμηση,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ».

Δημογλίδου: Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη άτομο αναζητείται από τις αρχές για την εμπλοκή του στη δολοφονία του 20χρονου. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε το άτομο αυτό δεν έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για πρόσωπο που φαίνεται να βρισκόταν μαζί με το θύμα στο σημείο που έγινε το έγκλημα το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12.3).

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ, η κα Δημογλίδου ανέφερε ότι «εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό και τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν αποτελέσματα. Υπάρχει ήδη άσκηση ποινικής δίωξης για 3 άτομα στη συγκεκριμένη υπόθεση της Καλαμαριάς. Ο πρώτος κατηγορούμενος διώκεται και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή, ενώ για τα άλλα 2 άτομα που φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο με το θύμα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την αθλητική νομοθεσία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε πως «γνωρίζουμε ότι οι δυο πλευρές είναι φίλαθλοι δύο διαφορετικών ομάδων, αλλά δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της συγκεκριμένης επίθεσης. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου, το διευκρινίζω αυτό. Άλλωστε, η ποινική δίωξη του κατηγορούμενου δεν περιλαμβάνει την αθλητική νομοθεσία, όμως νομίζω θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα όταν απολογηθούν και οι άλλοι 2 εμπλεκόμενοι».

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Παράλληλα ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετική οπτική γωνία φέρνει στο φως λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου Κλεομένη, μετά την αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο νεαρός καταρρέει στην οδό Παπαδημητρίου.

Το βίντεο δείχνει τρεις νεαρούς να απομακρύνονται από το σημείο του επεισοδίου. Οι δύο πρώτοι περνούν μπροστά, ενώ ο 20χρονος ακολουθεί πίσω, εμφανώς ασταθής. Στα τελευταία του βήματα, προσπαθεί να στηριχθεί σε έναν κάδο απορριμμάτων χωρίς να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα να πέσει ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Αρχικά, οι δύο φίλοι του δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά μόλις στρίβουν στη γωνία και συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφουν για να τον βοηθήσουν. Ένας από αυτούς καλεί το ΕΚΑΒ, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ζητούν βοήθεια από έναν διανομέα που περνούσε τυχαία.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρή 27χρονη, μητέρα τριών παιδιών, σε τροχαίο στη Λαμία – Δύο τραυματίες (photos)

Ιωάννινα: Μόνιμη βλάβη στο μάτι υπέστη ο 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τρία άτομα (video)

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη… 84χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Τι διαπίστωσαν οι αστυνομικοί