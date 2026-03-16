Ηράκλειο: Ξεκινά η δίκη των βασανιστών του 3χρονου Άγγελου – Στο εδώλιο η μητέρα του και ο σύντροφός της

Την Τρίτη 17 Μαρτίου θα βρεθούν στο εδώλιο, κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία από δόλο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, η μητέρα και ο σύντροφός της, σε μία υπόθεση κακοποίησης που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Έξω από το δικαστήριο αναμένεται να βρεθεί και η πρόεδρος του σωματείου «Άγγελος Προστάτης», ενός φορέα που δημιουργήθηκε στη μνήμη του μικρού παιδιού, με στόχο την προστασία των παιδιών που υφίστανται κακοποίηση, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Τα βασανιστήρια που βίωσε το ανυπεράσπιστο παιδί αποτυπώνονται καρέ-καρέ στη δικογραφία που συντάχθηκε για τη μέχρι θανάτου κακοποίησή του από τους δύο ανθρώπους που είχαν, υποτίθεται, την ευθύνη να τον προσέξουν και να τον μεγαλώσουν.

Σημάδια από σβησμένα τσιγάρα στο κορμάκι του, μώλωπες, παλιές και νέες μελανιές σε κάθε σημείο του σώματός του, θλάση στο ήπαρ και αιμάτωμα στον εγκέφαλο είναι μόνο κάποια από τα ευρήματα της φρικτής κακοποίησης που βίωσε το αγοράκι και τα οποία άφησαν άφωνους τους έμπειρους γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κρήτης.

Ο θάνατος του Αγγελου και η απόφαση των παππούδων του να δωρίσουν τα όργανά του προκάλεσε δέος. Οι γιατροί που έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή τίμησαν τη μνήμη του παιδιού που έδωσε ζωή σε άλλους δύο ανθρώπους, κρατώντας μέσα στο παγωμένο χειρουργείο ενός λεπτού σιγή. «Εγώ πρώτος όταν είδα το κορμάκι του είπα “ω Θεέ μου, τι πάμε να κάνουμε τώρα; Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε ζωτικά μοσχεύματα από ένα τόσο μικρό κορμί;”», είχε δηλώσει ο επικεφαλής χειρουργός Βασίλης Βούγας που αφαίρεσε τα όργανα του παιδιού προς μεταμόσχευση.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ από διασώστες, οι οποίοι το εντόπισαν σχεδόν άψυχο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μάχη που δόθηκε για αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ Παίδων, το 3χρονο αγόρι κατέληξε, έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα.

Σύμφωνα με όσα είχαν αναφέρει στους διασώστες η μητέρα και ο σύντροφός της, το παιδί «έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε μια γωνία». Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε μια πολύ διαφορετική εικόνα, καθώς στο σώμα του παιδιού εντοπίστηκαν πολλαπλά σημάδια κακοποίησης, μεταξύ των οποίων μώλωπες και εγκαύματα από τσιγάρα. Συνολικά, οι ιατροδικαστές κατέγραψαν 14 διαφορετικά είδη τραυμάτων…

Το χρονικό

Η φρικτή κατάσταση στην οποία ζούσε το παιδί έγινε αντιληπτή αμέσως από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε το πρωινό της 26ης Ιανουαρίου στο ισόγειο σπίτι-κολαστήριο στο Ηράκλειο.

«Στις 09.06 φτάσαμε σε ισόγειο διαμέρισμα όπου μας περίμενε έξω άνδρας που μας οδήγησε μέσα. Στο σαλόνι βρισκόταν μια γυναίκα και ξαπλωμένο στον καναπέ ένα αγόρι 3 ετών, το οποίο ήταν σε κώμα, ανέπνεε, δεν αντιδρούσε και ήταν παγωμένο», περιέγραψε στην κατάθεσή της η γιατρός που έφτασε με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο σπίτι.

«Με μια δεύτερη ματιά διαπίστωσα ότι η αριστερή πλευρά του προσώπου του ήταν ερυθρή. Ρώτησα πώς συνέβη αυτό και ο άνδρας μου απάντησε ότι πριν καλέσει το ΕΚΑΒ το αγόρι έπεσε και χτύπησε στο τραπεζάκι του σαλονιού», κατέθεσε ακόμη η γιατρός για να συνεχίσει: «Οσο παρατηρούσα το αγόρι είδα ότι στα νύχια των χεριών του υπήρχαν αιματώματα και μια κάκωση στη ράχη του δεξιού ποδιού η οποία έμοιαζε παλαιότερη. Στη συνέχεια ρώτησα τη γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, η οποία μου δήλωσε ότι ήταν μητέρα του αγοριού, αν αυτές τις ημέρες το αγόρι ήταν άρρωστο. Μου είπε ότι τις τελευταίες δύο ημέρες το αγόρι ήταν κρυωμένο και τίποτε παραπάνω, ενώ πρόσθεσε ότι γενικότερα αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα γεννητικά του όργανα, λέγοντάς μου επί λέξει ότι “έχει γενικότερα πρόβλημα με το πουλάκι του”. Ωστόσο για το κρυολόγημα που αναφέρθηκε μου δήλωσε ότι το παιδί δεν παίρνει αντιβίωση».

Εμβρόντητη από την απάντηση και τη στάση της μητέρας η γιατρός ανέφερε στους αστυνομικούς πως η ίδια πήρε μια κουβέρτα που υπήρχε στο σπίτι, τύλιξε το παιδί και το μετέφερε στο ασθενοφόρο. «Στη διαδρομή από το σπίτι στο νοσοκομείο το παιδί έκανε δύο φορές σπασμούς και είχε καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής μυδρίαση στα μάτια», ανέφερε η γιατρός.

