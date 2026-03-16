Ο κυκλοθυμικός Μάρτης ανατρέπει το σκηνικό και γίνεται «γδάρτης» μέχρι το τέλος του!

Μετά από δύο εβδομάδες παρατεταμένης καλοκαιρίας, ο Μάρτιος αποφασίζει να δείξει το κυκλοθυμικό του πρόσωπο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του «γδάρτη» καθώς οδεύουμε προς το τέλος του. Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά ετοιμάζονται να σαρώσουν τη χώρα, φέρνοντας μια σημαντική ανατροπή που μας επαναφέρει σε καθαρά χειμερινές συνθήκες. Αν και στις 20 του μήνα μπαίνουμε επίσημα στην άνοιξη, ο καιρός έχει άλλη γνώμη, προετοιμάζοντας μια εβδομάδα με βροχές, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Για σήμερα, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα, όπου οι συνθήκες θα παραμείνουν πιο αίθριες. Βροχές, μπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη στα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι ανατολικοί έως 7 μποφόρ στα νότια πελάγη και βοριάδες 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 16-18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μπορεί να αγγίξει και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αν και ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος, πολύ γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα καλύψουν τον ουρανό, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με το θερμόμετρο να δείχνει έως 16 βαθμούς.

Η ουσιαστική επιδείνωση ξεκινά από την Τρίτη, με βροχές να επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν παντού, με το περισσότερο νερό να αναμένεται στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Εύβοια, τη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα, τη Λακωνία, την Αρκαδία και την Κρήτη.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν σε επίπεδα θύελλας, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στα νότια πελάγη τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη έως την Παρασκευή οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή αλλά εντυπωσιακή πτώση από την Τρίτη, με τις μέγιστες τιμές το μεσημέρι να μην ξεπερνούν τους 11-13 βαθμούς Κελσίου —δηλαδή 5 με 6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα— ενώ χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά. Ο Μάρτης, λοιπόν, φροντίζει να μας θυμίσει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, απαιτώντας ξανά τα βαριά μας ρούχα και τις ομπρέλες μας!

Να έχετε μια ήρεμη εβδομάδα και προσοχή στις μετακινήσεις σας!

Δρακόλιμνη Τύμφης: Αγωνιώδης διάσωση ορειβάτη που τραυματίστηκε (Video)

Καταγγελία ομαδικής σεξουαλικής κακοποίησης στην Κρήτη: Τα ρίχνουν στην 17χρονη οι κατηγορούμενοι – «Θέλει να βγάλει χρήμα»

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης