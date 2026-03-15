Καταγγελία ομαδικής σεξουαλικής κακοποίησης στην Κρήτη: Τα ρίχνουν στην 17χρονη οι κατηγορούμενοι – «Θέλει να βγάλει χρήμα»

Ως μία εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, την καταγγελία μιας 17χρονης για ομαδικό βιασμό.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δέκα άτομα, ελληνικής, βουλγάρικης και αλβανικής καταγωγής, μεταξύ των οποίων ακόμη και ανήλικοι.

Ηδη στην υπερασπιστική τους γραμμή ισχυρίστηκαν όλοι πως δεν υπήρξε βιασμός, αλλά ομαδικό σεξ με συναίνεση της νεαρής κοπέλας.

Η συνάντηση στο κατάλυμα και οι καταγγελίες των δύο ανήλικων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η 17χρονη μαζί με μία 16χρονη φίλη της, φιλοξενούνταν σε δομή της εκκλησίας και βρέθηκαν αρχικά σε τουριστικό κατάλυμα και μετέπειτα σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εκεί, σύμφωνα με τα όσα καταγράφηκαν επίσημα στις καταθέσεις, η 17χρονη κατήγγειλε πως έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε νεαρά άτομα, ηλικίας 15 έως 27 ετών.

Η 16χρονη κατέθεσε ότι συνευρέθηκε ερωτικά με έναν 18χρονο συναινετικά, αναφέροντας ωστόσο στις Αρχές ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Ένας εκ των δραστών βιντεοσκοπούσε τις πράξεις. Συνολικά δέκα άτομα φέρονται να εμπλέκονται -άνδρες και γυναίκες – ηλικίας από 15 ως και 47 ετών.

Το ψηφιακό υλικό και το μπαράζ των 10 συλλήψεων

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Αστυνομία προχώρησε σε άμεσες κινήσεις, πραγματοποιώντας συνολικά 10 συλλήψεις. Μεταξύ των προσώπων που προσήχθησαν και συνελήφθησαν βρίσκονται δύο 21χρονοι, ένας 27χρονος, δύο 18χρονοι, ένας 16χρονος και ένας 17χρονος.

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης και στη δικογραφία αναμένεται να παίξει το ψηφιακό υλικό. Οι Αρχές εξετάζουν 4 βίντεο καθώς και φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη βραδιά, όπου απεικονίζονται οι εμπλεκόμενοι.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στο κινητό του 17χρονου συλληφθέντα –ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φέρεται να μην συμμετείχε στην καταγγελλόμενη πράξη του βιασμού– βρέθηκαν αντίγραφα των επίμαχων βίντεο.

Η πλευρά των κατηγορουμένων: «Αρνούμαστε τον βιασμό, υπήρξε συναίνεση»

Οι φερόμενοι ως δράστες αρνούνται από την πρώτη στιγμή κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί βιασμού, υποστηρίζοντας πως η συνεύρεση ήταν προϊόν συμφωνίας. Μέσα από μαρτυρίες συγγενικών τους προσώπων σκιαγραφείται η υπερασπιστική γραμμή που αναμένεται να ακολουθήσουν ενώπιον των Αρχών:

«Πώς γίνεται να μην την άκουσε ούτε ένας;»

«Ο αδελφός μου είχε φύγει εκείνη την ώρα και δεν είχε καμία σχέση. Όλη η παρέα το λέει. Ψέματα είναι και βέβαια! Γιατί το ‘θελε. Ήταν με τη θέλησή της, ήταν μαζί και είχαν κανονίσει (ομαδική συνεύρεση). Το ξενοδοχείο κλείστηκε στο όνομα της κοπελιάς που βιάσανε υποτίθεται. Πώς γίνεται να μην την άκουσε ούτε ένας, να φώναζε βοήθεια;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδερφός ενός εκ των κατηγορουμένων.

Από την πλευρά του, πατέρας άλλου συλληφθέντα δήλωσε στο mega: «Ο γιος μου δεν έχει αγγίξει τίποτα και επειδή ήταν παρέα, τους έχουν συλλάβει όλους. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν αγγίξει καμία. Είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένες (κοπέλες) ένα σπίτι και τους κάλεσαν να πιουν έναν καφέ».

«Να μην δεχόταν να την τραβάνε… δεν την βιάσανε»

Σε άλλη δήλωση, συγγενής έθεσε ζήτημα κινήτρων πίσω από την καταγγελία: «Μάλλον θέλει να βγάλει χρήμα και έχει και ψυχολογικά απ’ ό,τι έχω ακούσει. Είχε κάνει μήνυση και στον πατριό της ότι την βίασε, υποτίθεται. […] Και να μην δεχόταν να την τραβάνε (βίντεο) δεν έχει σημασία αυτό, δεν την βιάσανε, αυτό έχει σημασία! Ο αδελφός μου δεν κολλάει πουθενά σ’ αυτό».

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την έντονη διαμαρτυρία του για τη σύλληψη των γονέων (στο πλαίσιο της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων), τονίζοντας ότι κρατείται μια μητέρα με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα αποκλειστικά για τυπικούς λόγους.

Οι 10 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελέως τη Δευτέρα, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν, κατά περίπτωση, βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατοχή υλικού με σεξουαλικό περιεχόμενο.

