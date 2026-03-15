ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 11:58
15.03.2026 10:31

Σοκ στα Χανιά: 17χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από 5 άνδρες – Βιντεοσκοπούσαν την άρρωστη πράξη τους

15.03.2026 10:31
Σοκ έχει προκαλέσει στα Χανιά η καταγγελία μιας 17χρονης κοπέλας ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες. Για την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 10 συλλήψεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό καταγγέλθηκε από δύο ανήλικες, μια 17χρονη Ελληνίδα και μια 16χρονη από τη Βουλγαρία. Όπως υποστήριξαν, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης μεταφέρθηκαν αρχικά σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια σε σπίτι στα Χανιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι αυτό η 16χρονη φέρεται να συνευρέθηκε ερωτικά με έναν 18χρονο Βούλγαρο με τη θέλησή της, ωστόσο – σύμφωνα με την καταγγελία – βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Η 17χρονη Ελληνίδα ωστόσο κατήγγειλε ότι στο ίδιο σπίτι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες: έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, καθώς και τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο.

Οι πέντε φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν, ενώ συνελήφθη και ένας ακόμη 21χρονος, ο οποίος – σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης – δεν συμμετείχε στον βιασμό αλλά φέρεται να την προσέβαλε με χειρονομίες.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθώς και μία ανήλικη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο του 17χρονου το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πηγή: cretalive.gr

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννινα: Αγωνία για τον 16χρονο που ξυλοκοπήθηκε από συνομιλήκους του – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για χειρουργείο στο μάτι (Video)

Νεκρή 58χρονη σε τροχαίο στη Βούλα: Σχεδίαζε να φύγει στο εξωτερικό – Με ψυχιατρικά προβλήματα ο 24χρονος λένε οι γονείς του (Video)

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η κηδεία του 20χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο – Τι υποστηρίζει ο δράστης

Θάνος Πλεύρης: «Τον Μάιο του 2021 παγιδεύτηκα με το Predator» (Video)

Τόνι Σφήνος σε Μικρούτσικο: «Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο Παβαρότι ή ο Έλτον Τζον» (Video)

Κώστας Τασούλας: «Θέλω να εμπνεύσω πνεύμα συνεννόησης στο πολιτικό τοπίο» – Νέα αμιγώς πολιτική παρέμβαση από τον ΠτΔ

Ζελένσκι: «Θέλουμε χρήματα και τεχνολογία για να βοηθήσουμε στη Μέση Ανατολή»

Θεσσαλονίκη: 22χρονος «έσπασε» το κοντέρ Έτρεχε με 179χλμ/ώρα

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ πιέζει Συμμάχους και Κίνα για στρατωτική εμπλοκή - Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

Πίεση: Οι ιδανικές τιμές ανά ηλικία (Πίνακας)

Μέση Ανατολή: Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις βιομηχανίες από την περιοχή - Επίθεση με drones σε στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 11:58
plevris_thanos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πλεύρης: «Τον Μάιο του 2021 παγιδεύτηκα με το Predator» (Video)

toni sfinos (1)
LIFESTYLE

Τόνι Σφήνος σε Μικρούτσικο: «Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο Παβαρότι ή ο Έλτον Τζον» (Video)

tasoulas-24-6-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τασούλας: «Θέλω να εμπνεύσω πνεύμα συνεννόησης στο πολιτικό τοπίο» – Νέα αμιγώς πολιτική παρέμβαση από τον ΠτΔ

1 / 3