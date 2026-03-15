Θεσσαλονίκη: Σήμερα η κηδεία του 20χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο – Τι υποστηρίζει ο δράστης

Στη 1 το μεσημέρι, στον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου Συκεών, θα τελεστεί η κηδεία του 20χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ήταν 10 το βράδυ, όταν το ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση για τραυματία από μαχαίρι που ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονος.

Ο νεαρός διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός του προκλήθηκε από ακατάσχετη αιμορραγία. Από το θανατηφόρο μαχαίρωμα που δέχτηκε στην καρδιά, ο 20χρονος έχασε μέσα σε λίγα λεπτά δύο λίτρα αίμα.

Σε δηλώσεις της η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε πως «ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε.

«Ήμουν σε άμυνα»

Ο 23χρονος που οδηγήθηκε χθες στον Εισαγγελέα ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση καθώς και για οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Εξεταζόμενος ο 23χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρει κακώσεις στο πρόσωπο, ράμματα στο κεφάλι και εκδορές στα κάτω άκρα, αρχικά ισχυρίστηκε πως του επιτέθηκαν πέντε άτομα και άρχισαν να τον χτυπούν, ότι βρήκε το μαχαίρι στο δρόμο και το χρησιμοποίησε για να αμυνθεί, χωρίς να ξέρει ποιον χτύπησε και πόσο βαριά.

Στη συνέχεια, όμως, παραδέχτηκε πως το μαχαίρι το κατείχε ο ίδιος και πως οι δράστες ήταν τρεις και όχι πέντε, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ως προς τα κίνητρα της επίθεσης σε βάρος του ο 23χρονος επιμένει πως δεν τα γνωρίζει και ότι δεν γνωρίζει τους δράστες. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν ότι κάτι θέλει να κρύψει ο δράστης και πιθανόν να υπήρχαν άλλοι λόγοι και διαφορές μεταξύ τους, πέρα από το οπαδικό που δεν έχει εξαιρεθεί εντελώς ως πιθανότητα.

Αναζητούνται δύο φίλοι του θύματος

Στην αιματηρή συμπλοκή εμπλέκονται και δύο νεαροί, φίλοι του 20χρονου. Ο ένας έχει ταυτοποιηθεί και ο δεύτερος αναζητείται. Παρά το γεγονός ότι χθες είχε διαρρεύσει η πληροφορία ότι και οι θα παραδίδονταν, αυτό δεν συνέβη.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνη σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

