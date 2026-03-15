Θάνατος κρατούμενων στον Κορυδαλλό: Υποψίες των Αρχών για παράνομη μεταφορά ναρκωτικών στη φυλακή

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου δύο κρατούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στα κελιά τους, ενώ ένας τρίτος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 47 ετών, κρατούνταν στη Β’ Πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος. Ο πρώτος εντοπίστηκε νεκρός, νωρίς το πρωί, μέσα στο κελί του, προκαλώντας αναστάτωση στο προσωπικό των φυλακών. Λίγες ώρες αργότερα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και δεύτερο κρατούμενο χωρίς τις αισθήσεις του. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο των φυλακών, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τους επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Την ίδια στιγμή, ένας τρίτος κρατούμενος, 29 ετών από τη Μαυριτανία, εντοπίστηκε επίσης σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι κρατούμενοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης και λάμβαναν μεθαδόνη. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι είχαν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση και σε ψυχιατρικά φάρμακα, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να εισήχθη παράνομα μέσα στη φυλακή ναρκωτική ουσία τύπου «σίσα».

Οι Αρχές ερευνούν πλέον πώς οι ουσίες αυτές πέρασαν στο σωφρονιστικό κατάστημα και αν πρόκειται για υπερβολική δόση ή για επικίνδυνο συνδυασμό φαρμάκων και ναρκωτικών. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια των θανάτων.

Ρόδος: Αγνοείται ηλικιωμένος που είχε πάει για ψάρεμα -Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του

Απίστευτο περιστατικό στο μετρό: Άρπαξε αλυσίδα με απειλή όπλου και για να διαφύγει μπήκε στο τούνελ – Σταμάτησε η κυκλοφορία, δύο συλλήψεις

Ιωάννινα: Ενέδρα ανηλίκων σε 16χρονο – Τον ξυλοκόπησαν και τον χτυπήσαν με σιδερογροθιά (Video)