ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 00:39
14.03.2026 22:37

Απίστευτο περιστατικό στο μετρό: Άρπαξε αλυσίδα με απειλή όπλου και για να διαφύγει μπήκε στο τούνελ – Σταμάτησε η κυκλοφορία, δύο συλλήψεις

14.03.2026 22:37
Δύο άτομα συνελήφθησαν στον σταθμό του Μετρό «Αγία Μαρίνα», κατηγορούμενα για ληστεία και παρακώλυση συγκοινωνιών. Ο 18χρονος Έλληνας και ο 27χρονος μετανάστης, έκλεψαν αλυσίδα με τον ένα να μπαίνει στο τούνελ του Μετρό, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της 11ης Μαρτίου όταν ο 18χρονος και ο 27χρονος ήταν μέσα σε συρμό του Μετρό και επιτέθηκαν σε επιβάτη για να αρπάξουν αλυσίδα από τον λαιμό του.

Ο επιβάτης αντιστάθηκε και στη συνέχεια οι δύο πήγαν στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων όπου με απειλή χρήσης όπλου πήραν αλυσίδα από άλλο άνδρα. Ο 27χρονος βγήκε από τον σταθμό ενώ ο 18χρονος μπήκε στο τούνελ του συρμού με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να ακινητοποιηθεί το τρένο, δημιουργώντας σημαντική παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους και του οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά. Εξιχνιάστηκε επιπλέον περίπτωση ληστείας που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2025 σε βάρος άντρα, τον οποίο ο 18χρονος τραυμάτισε κατά την αφαίρεση της αλυσίδας λαιμού του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννινα: Ενέδρα ανηλίκων σε 16χρονο – Τον ξυλοκόπησαν και τον χτυπήσαν με σιδερογροθιά (Video)

Χανιά: Άγρια συμπλοκή με έναν τραυματία και μία σύλληψη

Θεσσαλονίκη: «Ήμουν σε άμυνα», υποστήριξε ο 23χρονος για την οπαδική δολοφονία

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ πιέζουν Συμμάχους και Κίνα να τις βοηθήσουν στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ – Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

Μέση Ανατολή: Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις βιομηχανίες από την περιοχή – Επίθεση με drones σε στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: 280 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν σε 10 ώρες – 47 κατευθύνονταν στη Μόσχα

Semafor: Το Ισραήλ αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αντιπυραυλικών συστημάτων

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χωρίς νικητή το ντέρμπι ουραγών

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

Κούβα: Κομβόι θα μεταφέρει 20 τόνους τροφίμων, φαρμάκων και ενεργειακού εξοπλισμού στην Αβάνα στις 21 Μαρτίου

Ποιοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Η «πυραμίδα συμφερόντων» και το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

