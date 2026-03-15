Ιωάννινα: Αγωνία για τον 16χρονο που ξυλοκοπήθηκε από συνομιλήκους του – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για χειρουργείο στο μάτι (Video)

Θύμα βίαιης επίθεσης από ανηλίκους έπεσε ένας 16χρονος στα Ιωάννινα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα για χειρουργική επέμβαση. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας από τους φερόμενους δράστες.

Επίθεση σε κεντρικό σημείο της πόλης

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων, όταν ο έφηβος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περίμενε την κοπέλα του. Τότε τρία άτομα φέρονται να του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, δεν γνώριζε τους νεαρούς που τον πλησίασαν.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, δέχθηκε σπρώξιμο, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε στο μάτι κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι», ανέφερε ο 16χρονος σε δηλώσεις του.

Σοβαρός τραυματισμός στο μάτι

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε 17 ράμματα στο τραύμα του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η μητέρα του ανέφερε ότι οι γιατροί κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη μεταφορά του, ενώ η οικογένεια περιμένει με αγωνία την πορεία της υγείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος απέφυγε την απώλεια της όρασης για ελάχιστα χιλιοστά.

«Έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν»

Από την πλευρά του ο πατέρας περιγράφει πως «το παιδί που τον χτύπησε πήγε στο σχολείο την άλλη μέρα και έλεγε “έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω και άλλο”». Όπως είπε στο MEGA, «η ζημιά που έγινε στο μάτι δεν γίνεται με γυμνό χέρι. Μάλλον με σιδερογροθιά».

Όταν έγινε το περιστατικό, «μαζεύτηκε κόσμος και κανένας δεν πήγε να βοηθήσει το παιδί, να το σηκώσει. Κάθονταν όλοι και κοίταγαν όταν πήγα εγώ».

Σύλληψη ενός δράστη

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας από τους φερόμενους δράστες, ο οποίος διαμένει σε δομή της Κιβωτού του Κόσμου και κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο πατέρας του 16χρονου υποστήριξε ότι το σοβαρό τραύμα στο μάτι ενδέχεται να προκλήθηκε από χρήση σιδερογροθιάς, ενώ μετέφερε και φράσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, φέρεται να είπε ο δράστης την επόμενη ημέρα στο σχολείο.

Παράλληλα, η οικογένεια καταγγέλλει ότι την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν στο σημείο αρκετοί άνθρωποι, χωρίς ωστόσο κάποιος να παρέμβει για να βοηθήσει τον τραυματισμένο έφηβο. Σύμφωνα με τους συγγενείς του, ο 16χρονος είχε δεχθεί και στο παρελθόν επίθεση από συνομήλικό του, η οποία φέρεται να σχετιζόταν με προσωπικές διαφορές.

Νεκρή 58χρονη σε τροχαίο στη Βούλα: Σχεδίαζε να φύγει στο εξωτερικό – Με ψυχιατρικά προβλήματα ο 24χρονος λένε οι γονείς του (Video)

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η κηδεία του 20χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο – Τι υποστηρίζει ο δράστης

Καιρός: Αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές