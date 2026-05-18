Ρόδος: Κακουργηματική δίωξη στον 44χρονο οδηγό για τον θάνατο μητέρας και κόρης – Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επιτόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της.

Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων.

Ο 44χρονος συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο

Σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο χρήστης Pavlo Rhodes στο Facebook, φαίνεται η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης.

«Πέρασε με κόκκινο»

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, το αυτοκίνητο των δύο γυναικών φέρεται να ξεκίνησε με πράσινο φανάρι για να στρίψει, ενώ το δεύτερο όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και πιθανώς παρέβη τον ερυθρό σηματοδότη.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν «πειραγμένο» και κινούνταν συχνά με υπερβολικές ταχύτητες στην περιοχή.

