Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 30χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή (17/5) στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με το το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το Λιμενικό, στο πλαίσιο συνδρομής στις έρευνες της Αστυνομίας, το πτώμα του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά Τροιζηνίας.

Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού με στελέχη του Λιμενικού . Ακολούθως, το πτώμα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

