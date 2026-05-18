ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 14:14
Τραγωδία στον Γαλατά: Νεκρός στη θάλασσα εντοπίστηκε 30χρονος που αγνοούνταν

φωτογραφία αρχείου

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 30χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή (17/5) στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με το το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το Λιμενικό, στο πλαίσιο συνδρομής στις έρευνες της Αστυνομίας, το πτώμα του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά Τροιζηνίας.

Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού με στελέχη του Λιμενικού . Ακολούθως, το πτώμα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

