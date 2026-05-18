Η Ελλάδα μπροστά σε ένα δύσκολο καλοκαίρι: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για ισχυρό El Niño και η Αθήνα αναζητά λύσεις απέναντι στη ζέστη

Αυξημένη ανησυχία προκαλούν στην επιστημονική κοινότητα τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα από τον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς οι ενδείξεις για ανάπτυξη ισχυρού φαινομένου El Nino ενισχύονται διαρκώς. Οι αναλύσεις των διεθνών προγνωστικών μοντέλων δείχνουν ταχεία άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων στον ανατολικό Ειρηνικό, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η ανάπτυξη έντονου υποθαλάσσιου θερμού κύματος, γνωστού ως Kelvin wave, το οποίο κινείται προς την επιφάνεια του ωκεανού. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι πρόκειται για έναν από τους βασικούς μηχανισμούς που συνδέονται με τη δημιουργία ακραίου καιρικού φαινομένου γνωστό και ως «Super El Nino».

Η εναλλαγή θερμών και ψυχρών φάσεων στον τροπικό Ειρηνικό επηρεάζει τη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας σε παγκόσμια κλίμακα, μεταβάλλοντας τις θερμοκρασίες, την ένταση των βροχοπτώσεων αλλά και τη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού El Nino μεταβάλλεται σημαντικά η κατανομή θερμότητας και υγρασίας στην ατμόσφαιρα, ενώ επηρεάζεται και το λεγόμενο «κύτταρο Walker», δηλαδή η κυκλοφορία αέρα στις τροπικές περιοχές. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις που επηρεάζουν και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου.

Τα τελευταία εποχικά προγνωστικά μοντέλα καταγράφουν ήδη αλλαγές στην κίνηση του πολικού αεροχειμάρρου, ενός κρίσιμου μηχανισμού που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα καλοκαιρινά καιρικά μοτίβα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Αρκετοί επιστήμονες εκτιμούν ότι η ταχύτητα εξέλιξης του φαινομένου είναι τέτοια ώστε οι πρώτες σοβαρές επιπτώσεις μπορεί να αρχίσουν να γίνονται αισθητές ήδη από το πρώτο μισό του φετινού καλοκαιριού.

Για τη νότια Ευρώπη και ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο, τα ιστορικά δεδομένα προηγούμενων ισχυρών El Nino δείχνουν συνήθως υψηλότερες θερμοκρασίες από τα φυσιολογικά επίπεδα και παρατεταμένη παρουσία θερμών αέριων μαζών. Στην Ελλάδα, τα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διάρκεια καυσώνων, περισσότερες ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου αλλά και αυξημένη θερμική καταπόνηση κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι υψηλότερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στο νότιο Αιγαίο. Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ιδιαίτερο πρόβλημα αναμένεται να αποτελέσουν οι πολύ υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η θερμοκρασία ενδέχεται να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Αθήνα θεωρείται μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Η συσσώρευση θερμότητας από το τσιμέντο και την άσφαλτο διατηρεί υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ώρες μετά τη δύση του ήλιου, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες και τα παλαιότερα κτίρια.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η θερμική καταπόνηση δεν αφορά μόνο τη δυσφορία των πολιτών αλλά συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών και αναπνευστικών προβλημάτων, επιβάρυνση της ψυχικής υγείας και σημαντική πίεση στις υποδομές ηλεκτροδότησης λόγω αυξημένης χρήσης κλιματιστικών. Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι μειωμένες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και ξηρασίας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δηλώνουν ήδη πως επηρεάζονται έντονα από τους καύσωνες, ενώ 9 στους 10 θεωρούν ότι η ακραία ζέστη αποτελεί άμεση απειλή για το μέλλον.

Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καλοκαιριού ίσως να μην είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η αυξημένη ατμοσφαιρική αστάθεια. Αναλύσεις προηγούμενων ισχυρών El Nino καταγράφουν αυξημένες τιμές CAPE, δηλαδή μεγαλύτερη διαθέσιμη ενέργεια στην ατμόσφαιρα για την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων.

Αυτό σημαίνει ότι μετά από παρατεταμένα θερμά διαστήματα μπορεί να ακολουθούν σφοδρές καταιγίδες με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονα φαινόμενα με κεραυνούς.

Για την Ελλάδα, οι συνθήκες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ισχυρά απογευματινά μπουρίνια κυρίως στη βόρεια και κεντρική χώρα, ιδιαίτερα μετά από περιόδους παρατεταμένης ζέστης. Επιπλέον, αρκετά εποχικά μοντέλα δείχνουν και πιθανότητα μειωμένων βροχοπτώσεων στην ανατολική Μεσόγειο, εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο λειψυδρίας και ξηρασίας σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην Αθήνα αναπτύσσονται ήδη πρωτοβουλίες που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης σε επίπεδο καθημερινότητας και τοπικών κοινοτήτων. Το πρόγραμμα Heatwave, που υλοποιείται στην Ελλάδα από τη Mindworks Lab από τον Ιούνιο του 2025 υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, επικεντρώνεται στη συλλογική προσαρμογή των πόλεων απέναντι στους καύσωνες.

Στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώθηκε με τίτλο «Επανεφεύροντας τη ζέστη, η περίπτωση της Αθήνας», που πραγματοποιήθηκε στο Impact Hub Athens, ομάδες πολιτών από διαφορετικά επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία παρουσίασαν προτάσεις για τη διαχείριση της ακραίας θερμικής πίεσης στην πόλη.

Το πρώτο βραβείο των 2.000 ευρώ απέσπασε η πρόταση #CoolRoutes, η οποία βασίζεται στη συμμετοχική χαρτογράφηση σημείων δροσιάς στην Αθήνα. Μέσω εργαλείων όπως το Google Maps και τα social media, οι πολίτες θα μπορούν να εντοπίζουν και να μοιράζονται πληροφορίες για σκιερές διαδρομές, σημεία με χαμηλότερη θερμοκρασία και πρόσβαση σε νερό, δημιουργώντας έναν δυναμικό χάρτη ασφαλέστερων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια καύσωνα.

Η δεύτερη διάκριση απονεμήθηκε στην πρόταση «Χούφτα-λα & μαμούνια», που συνδέει την αντιμετώπιση της ζέστης με μικρές παρεμβάσεις αστικού πρασίνου και δράσεις ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στις γειτονιές.

Η τρίτη πρόταση με τίτλο «Το άλλο 112» προτείνει τη δημιουργία μικρο-δικτύων γυναικών για ενημέρωση, υποστήριξη και αλληλοφροντίδα κατά τη διάρκεια ακραίων θερμικών επεισοδίων, αξιοποιώντας υπάρχουσες κοινωνικές δομές σε επίπεδο γειτονιάς.

Οι τρεις ομάδες που διακρίθηκαν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση ανάπτυξης των προτάσεών τους, με στόχο την πιλοτική εφαρμογή τους στην Αθήνα από αυτό το καλοκαίρι σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ελληνικές πόλεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις λόγω της ακραίας ζέστης.

