Τραγωδία σημειώθηκε στα Πατήσια καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ, με έναν 52χρονο υπάλληλο να χάνει τη ζωή του.

Ο υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ εκτελούσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού όταν από άγνωστη προς το παρόν αιτία, σημειώθηκε έκρηξη στον υποσταθμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία και σκοτώθηκε επί τόπου.

