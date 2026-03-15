Κέρκυρα: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονης – Έπεσε από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου

Στο Γενικό νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται μια 13χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε στο κενό από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου.

Το ατύχημα έγινε χθες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης απονομής βραβείων στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το παιδί έπεσε σε κενό τριών μέτρων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το κενό βρίσκεται δίπλα από την σκηνή και, όπως καταγγέλουν οι γονείς, είχε καλυφθεί απλά με ένα πανί χωρίς προστατευτικά και κάποια ενημέρωση με αποτέλεσμα ενώ το ανυποψίαστο παιδί χόρευε πάνω στη σκηνή έπεσε στο κενό.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στη λεκάνη.

