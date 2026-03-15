Δρακόλιμνη Τύμφης: Αγωνιώδης διάσωση ορειβάτη που τραυματίστηκε (Video)

Μία δραματική διάσωση ενός ορειβάτη πραγματοποιήθηκε στη Δρακόλιμνη Τύμφης, στην Ήπειρο.

Καθώς κάποιοι ορειβάτες ανέβαιναν προς το καταφύγιο της Αστράκας, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.950 μέτρων, ένας από αυτούς τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του.

Ο αρχηγός της ορειβατικής ομάδας, ο οποίος είναι εθελοντής διασώστης, δεν έχασε χρόνο και έδρασε άμεσα.

Μαζί με τα άλλα μέλη της ομάδας χρησιμοποίησαν σχοινιά προκειμένου να ανεβάσουν τον τραυματία από το σημείο του ατυχήματος και να τον μεταφέρουν στο καταφύγιο της Αστράκας, μία διαδικασία που απαιτούσε ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή και συντονισμό.

Μόλις ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο καταφύγιο, ο εθελοντής διασώστης ενημέρωσε το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης και ζήτησε βοήθεια.

Κατά την πορεία μας προς την Δρακόλιμνη Τύμφης, φτάνοντας στο καταφύγιο της Αστράκας ενημερωθήκαμε πως έγινε ατύχημα με ορειβάτες. Καθώς ο αρχηγός της ομάδας είναι εθελοντής διασώστης, έκανε το πρώτο βήμα ανεβάζοντας με σχοινιά τον ορειβάτη με την συνδρομή συμμετεχόντων της ομάδας. Έπειτα ήρθαν όλοι στο καταφύγιο. Έφτασε διασώστης της ΕΜΑΚ, τον προετοίμασε και ενημέρωσε ότι πρέπει να γίνει αεροδιάσωση καθώς ο παθών δεν ήταν σε θέση να περπατήσει.

Λίγο αργότερα έσπευσε στο σημείο διασώστης της ΕΜΑΚ και, αφού παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, έκρινε ότι ήταν απαραίτητη η αεροδιακομιδή του λόγω του δύσβατου αναγλύφου της περιοχής και της αδυναμίας του τραυματία να περπατήσει.

Στη συνέχεια ένα ελικόπτερο προσέγγισε το σημείο κοντά στο καταφύγιο και αφού προσγειώθηκε στη χιονισμένη πλαγιά του βουνού, οι διασώστες της ΕΜΑΚ τοποθέτησαν τον τραυματία με προσοχή στο εσωτερικό του.

Καταγγελία ομαδικής σεξουαλικής κακοποίησης στην Κρήτη: Τα ρίχνουν στην 17χρονη οι κατηγορούμενοι – «Θέλει να βγάλει χρήμα»

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης

Χαλάνδρι: Μυστήριο με την εξαφάνιση 17χρονης από δομή – Τα δραματικά λόγια της μητέρας της