Ο Μάρτης έτοιμος να μας δείξει τα δόντια του μέχρι το τέλος του!

Μετά από δύο εβδομάδες παρατεταμένης καλοκαιρίας, ο Μάρτιος αποφασίζει να αλλάξει πρόσωπο και να μας δείξει τα δόντια του.

Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά ετοιμάζονται να σαρώσουν τη χώρα, φέρνοντας ένα σκηνικό όπου οι εποχές μοιάζουν να μπερδεύονται ανάμεσα σε φθινόπωρο και χειμώνα. Αν και στις 20 του μήνα μπαίνουμε επίσημα στην άνοιξη, ο καιρός μάς γυρίζει πίσω με βροχές, χιόνια στα ορεινά και τσουχτερό κρύο που θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό προς το τέλος της εβδομάδας. Γι’ αυτό, κρατήστε ομπρέλες και ξεθάψτε τα ζεστά ρουχαλάκια σας!

Για σήμερα, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος σε όλη τη χώρα, με βροχές να σημειώνονται στις περισσότερες περιοχές, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι πνέουν ενισχυμένοι ανατολικοί 4-6 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη και συγκεκριμένα στη θάλασσα των Κυθήρων θα αγγίξουν ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει ήδη μικρή πτώση, φτάνοντας τους 14-16 βαθμούς στην ηπειρωτική χώρα, ενώ τοπικά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη θα ανέλθει στους 17-18 βαθμούς.

Στην Αττική, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν γρήγορα και από το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 16 βαθμούς και τους βοριάδες στα 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι παρόμοιο με ψιλόβροχα ήδη από το μεσημέρι, ασθενείς ανατολικούς ανέμους και το θερμόμετρο να φτάνει το μεσημέρι στους 14 βαθμούς.

Από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή, οι βροχές θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια. Το περισσότερο νερό αναμένεται συνολικά να πέσει στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, με έμφαση στην Εύβοια, τη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα, τη Λακωνία, την Αρκαδία, την Κρήτη και το Νότιο Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος).

Αύριο Τετάρτη, τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα με καταιγίδες στην Κρήτη, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Εύβοια, την Κεντρική Στερεά και τα Δωδεκάνησα.

Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα επικεντρωθεί στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και την Εύβοια, ενώ την Παρασκευή θα επηρεαστούν κυρίως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν σε επίπεδα θύελλας, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να αγγίζουν τα 9 μποφόρ από την Τετάρτη έως την Παρασκευή. Ταυτόχρονα, περιμένουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τις μέγιστες τιμές το μεσημέρι να μην ξεπερνούν τους 11-13 βαθμούς Κελσίου —δηλαδή 5 με 6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, ολοκληρώνοντας αυτό το ιδιότυπο μπερδεμένο σκηνικό των εποχών.

Να έχετε μια ήρεμη εβδομάδα και να προσέχετε στις μετακινήσεις σας!

