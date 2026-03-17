Λαμία: Βρήκε νεκρό τον αδελφό του μέσα στο σπίτι του

Νεκρός στο σπίτι του σε συνοικία της νότιας Λαμίας, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/3/26) ένας 67χρονος άνδρας.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το άψυχο σώμα του βρήκε ο αδερφός του, που τον αναζήτησε όταν δεν απαντούσε στις κλήσεις του και ειδοποίησε τις αρχές και το ΕΚΑΒ.
Ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών του ΑΤ Λαμίας, που ανέλαβε την προανάκριση, ο θάνατός του προήρθε από παθολογικά αίτια, αποκλείοντας την εγκληματική ενέργεια.
Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.
