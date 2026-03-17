Viral έγινε βίντεο από την Κρήτη, που απεικονίζει τα… ιδιαίτερα καθήκοντα ενός σκυλάκου σε εκκλησία ορεινού χωριού του νησιού.

Πρόκειται για το σκυλάκι της οικογένειας του ιερέα της ενορίας, του παπά Γιάννη, που έχει αναλάβει το έργο του… να χτυπάει την καμπάνα του ναού, προκαλώντας ενθουσιασμό, εκτός από τους ενορίτες και στα social media.

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε από τη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» στο Facebook, αποσπώντας πολλά θετικά σχόλια και κοινοποιήσεις.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

