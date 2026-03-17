Ηράκλειο: Δρακόντεια μέτρα στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Το συγκινητικό πανό και η άφιξη των κατηγορουμένων (photos/videos)

Με σκυμμένο το κεφάλι και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου ο σύντροφος της μητέρας του μικρού Άγγελου που κατηγορείται για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του 3χρονου παιδιού.

Οι αστυνομικοί με γρήγορες κινήσεις τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο και τον έβαλαν στο Δικαστικό Μέγαρο.

Όπως αναφέρει το patris.gr, λίγα λεπτά αργότερα έφτασε με αυτοκίνητο της αστυνομίας η 27χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται μέσα και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου ενώ οι έλεγχοι σε όποιον εισέρχεται εντός δικαστικής αίθουσας είναι εξονυχιστικοί.

Στο εδώλιο παραπέμπεται να καθίσει και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, που επίσης είναι παρών, κατηγορούμενος για κακοποίηση του παιδιού του στο παρελθόν.

Σύμφωνα με το creta24, έξω από τα δικαστήρια βρίσκονται μέλη του συλλόγου Σωματείου «Άγγελος Προστάτης». Το Σωματείο που έχει ως στόχο την προστασία των παιδιών που υφίστανται κακοποίηση, δημιουργήθηκε με αφορμή τον άδικο χαμό του 3χρονου Άγγελου.

«Ολοι οι Άγγελοι ζητούν δικαίωση» γράφει ένα πανό.

Κακοποίηση μέχρι θανάτου

Ο θάνατος του μικρού Άγγελου σύμφωνα με το κατηγορητήριο προήλθε από τα βασανιστήρια της μητέρας και του πατριού.

Τα βασανιστήρια που βίωσε το ανυπεράσπιστο παιδί αποτυπώνονται στη δικογραφία που συντάχθηκε για τη μέχρι θανάτου κακοποίηση του από τους δύο ανθρώπους που είχαν, υποτίθεται, την ευθύνη να τον προσέξουν και να τον μεγαλώσουν.

Ο 3χρονος Άγγελος είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Τελικά δεν ξύπνησε ποτέ και άφησε την τελευταία του πνοή δύο βδομάδες αργότερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αποδείκνυε τις μαρτυρικές στιγμές που ζούσε ο 3χρονος ενώ η μη αναστρέψιμη κατάστασή του φαίνεται να οφείλετε σε τραύματα που προήλθαν από γροθιά και έντονο ταρακούνημα, γνωστό και ως Σύνδρομο Ανατάραξης Μωρού.

Παράλληλα, ο Άγγελος έφερε μώλωπες σε όλο του το σώμα (και προγενέστερες) αλλά και καψίματα από τσιγάρο σε διάφορα σημεία του κορμιού του.

Η τραγική κατάληξη του Άγγελου δεν φαίνεται, ωστόσο, να σόκαρε τους δύο κακοποιητές του, που κάθονται σήμερα στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Οι δύο κατηγορούμενοι ενδιαφέρθηκαν μόνο ενώπιον του ανακριτή να ελαφρύνουν τη θέση τους ρίχνοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον για την κακοποίησή του.

Η 26χρονη μητέρα ισχυρίστηκε πως τον γιο της χτυπούσε με το ξύλο της κούνιας ο σύντροφός της. Από την πλευρά του ο 44χρονος υποστήριξε ότι ποτέ δεν είχε χτυπήσει το αγοράκι. Ήθελε, είπε, να καταγγείλει την 26χρονη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού για την κακοποίησή του, αλλά φοβόταν!

Διαβάστε επίσης:

Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μέσα στο Ασκληπιείο Βούλας – Πώς αντέδρασε το προσωπικό

Ο viral σκύλος που χτυπάει την καμπάνα σε ναό της Κρήτης – Δείτε video

Λαμία: Βρήκε νεκρό τον αδελφό του μέσα στο σπίτι του