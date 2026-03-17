search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

17.03.2026 11:07

Τηλεφωνικές απάτες στο Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν 16 υποθέσεις – Μια σύλληψη και τέσσερις ταυτοποιήσεις

Φωτογραφία αρχείου

Η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου οδήγησε στην εξιχνίαση 16 περιπτώσεων απάτης,εκ των οποίων επτά τετελεσμένες και εννέα απόπειρες, καθώς και στη σύλληψη ενός 23χρονου Έλληνα.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερις, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση με δράση στις τηλεφωνικές απάτες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το χρονικό διάστημα από τις 23 Φεβρουαρίου έως και τις 15 Μαρτίου, οι δράστες πραγματοποιούσαν τυχαίες τηλεφωνικές κλήσεις σε κατοίκους των Δήμων Χερσονήσου και Μυλοποτάμου, προσποιούμενοι είτε υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είτε λογιστές. Με τη μέθοδο αυτή και προβάλλοντας ψευδή στοιχεία, κατάφεραν σε επτά περιπτώσεις να πείσουν τα θύματά τους να αφήσουν χρήματα ή κοσμήματα σε προκαθορισμένα, ανεπιτήρητα σημεία, από όπου τα παραλάμβανε μέλος της οργάνωσης.

Από τη δράση τους αποσπάστηκαν συνολικά 2.170 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 12.000 ευρώ.

Κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 15ης Μαρτίου 2026, εντοπίστηκε στο λιμάνι Ηρακλείου ο 23χρονος, ο οποίος και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτριά τους, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Δρακόντεια μέτρα στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Το συγκινητικό πανό και η άφιξη των κατηγορουμένων (photos/videos)

Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μέσα στο Ασκληπιείο Βούλας – Πώς αντέδρασε το προσωπικό

Ο viral σκύλος που χτυπάει την καμπάνα σε ναό της Κρήτης – Δείτε video

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ επιστρέφει: Πριν το Πάσχα η δικογραφία στη Βουλή – Στο στόχαστρο 10 βουλευτές, πονοκέφαλος η άρση ασυλίας  

ΚΟΣΜΟΣ

Κράξιμο σε Τραμπ για την απαίτηση να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ – «Η λέξη θράσος είναι λίγη»

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης δύο ετών στην συνοδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα

ΥΓΕΙΑ

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέα ΠΑΣΚΕ εισηγείται ο Θόδωρος Μαργαρίτης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ellinikahoaxes: Στη δημοσιότητα τεκμήρια για την πτήση επαναπατρισμού της Σοφίας Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

