Οι νοσοκομειακοί γιατροί κατεβαίνουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 18 Μαρτίου

Την απόφαση να κατέβουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στα νοσοκομεία όλης της χώρας στις 18 Μαρτίου, πήραν οι νοσοκομειακοί γιατροί.

Ο ΟΕΝΓΕ ανακοίνωσε την απόφαση, τονίζοντας πως οι γιατροί διεκδικούν σειρά αιτημάτων που αφορούν οικονομικά αιτήματα και λύση με την υποστελέχωση.

Να σημειωθεί πως μέχρι την ημέρα της πραγματοποίησης της απεργίας οι πρωτοβάθμιες ενώσεις θα πραγματοποιούν συνελεύσεις για να προγραμματίσουν δράσεις και να προετοιμαστούν για τις κινητοποιήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Σε στενό κύκλο το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο (Video/Photos)

Θεσσαλονίκη: Τον κλείδωσε στο σπίτι και κάλεσε την αστυνομία – Χειροπέδες σε 55χρονο για βιασμό και απόπειρα

Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, τι εκτιμούν οι αρχές

