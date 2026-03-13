search
ΥΓΕΙΑ

13.03.2026 12:21

Οι νοσοκομειακοί γιατροί κατεβαίνουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 18 Μαρτίου

13.03.2026 12:21
nosokomeio-paidon-giatroi-new

Την απόφαση να κατέβουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στα νοσοκομεία όλης της χώρας στις 18 Μαρτίου, πήραν οι νοσοκομειακοί γιατροί.

Ο ΟΕΝΓΕ ανακοίνωσε την απόφαση, τονίζοντας πως οι γιατροί διεκδικούν σειρά αιτημάτων που αφορούν οικονομικά αιτήματα και λύση με την υποστελέχωση.

Να σημειωθεί πως μέχρι την ημέρα της πραγματοποίησης της απεργίας οι πρωτοβάθμιες ενώσεις θα πραγματοποιούν συνελεύσεις για να προγραμματίσουν δράσεις και να προετοιμαστούν για τις κινητοποιήσεις.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

