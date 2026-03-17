Συναγερμός για κρούσματα μηνιγγίτιδας στο Πανεπιστήμιο του Κεντ και τρία σχολεία – Δύο νεκροί, 11 νοσηλεύονται

Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, μετά από ξέσπασμα μιας σπάνιας μορφής διεισδυτικής μηνιγγίτιδας στο Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δήλωσε ότι εντόπισε 13 κρούσματα διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, ενός συνδυασμού μηνιγγίτιδας και σηψαιμίας και παρείχε αντιβιοτικά σε μαθητές στην περιοχή του Καντέρμπουρι.

Η UKHSA δήλωσε τη Δευτέρα το βράδυ ότι συνεχίζει να διερευνά την επιδημία, με 13 κρούσματα να έχουν δηλωθεί από τις 13 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο θανάτων, σύμφωνα με τον Guardian.

Ανάμεσα στα θύματα είναι η 18χρονη Juliette Kenny, μαθήτρια λυκείου στο Faversham και ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντ, ενώ 11 ακόμη νεαρά άτομα νοσηλεύονταν σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ταχεία εξάπλωση της νόσου φαίνεται να συνδέεται με κοινωνικές συναθροίσεις νέων, και ειδικότερα με κλαμπ στο Καντέρμπουρι, όπου φοιτητές φέρεται να μοιράζονταν ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η πρακτική αυτή θεωρείται πιθανός επιταχυντής της μετάδοσης, καθώς η μηνιγγίτιδα μεταδίδεται μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής.

Οι αρχές εστίασαν τις έρευνες τους στο Club Chemistry, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές στέκι φοιτητών, το οποίο φιλοξένησε εκδηλώσεις στις αρχές Μαρτίου. Εκτιμάται ότι πάνω από 2.000 άτομα πέρασαν από το σημείο τις επίμαχες ημέρες, με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει μια τεράστια επιχείρηση ιχνηλάτησης.

Οι υγειονομικές αρχές καλούν όλους όσοι βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου να προσέλθουν για προληπτική αγωγή, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού επαφών σε πανεπιστήμια, σχολεία και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη του ιδρύματος στο Καντέρμπουρι το πρωί της Δευτέρας, καθώς περίμεναν να λάβουν τα αντιβιοτικά.

Τη Δευτέρα, η Helen Whately, βουλευτής του Faversham και του Mid Kent, δήλωσε: «Το ξέσπασμα μηνιγγίτιδας στην περιοχή μας είναι ένα τεράστιο σοκ. Ζητώ επειγόντως από το NHS περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση».

Η κ. Whately είπε ότι είχε μιλήσει με τον υπουργό Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, και περίμενε να λάβει νέα από την UKHSA το πρωί της Δευτέρας.

Η UKHSA δήλωσε ότι είχε ειδοποιηθεί μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής για 13 κρούσματα ατόμων με συμπτώματα μηνιγγίτιδας. Σε ορισμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Κεντ έχουν χορηγηθεί αντιβιοτικά, ενώ άλλοι νοσηλεύονται.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η UKHSA συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο του Κεντ για να παράσχει επιστολές συμβουλών στους 16.000 φοιτητές, παρέχοντας συμβουλές για πρόσφατα κρούσματα, σημεία και συμπτώματα, πώς να προμηθευτούν αντιβιοτικά και τι πρέπει να κάνουν εάν αισθάνονται αδιαθεσία», δήλωσε εκπρόσωπος της UKHSA. Ωστόσο, δεν επρόκειτο να δοθούν αντιβιοτικά σε όλους τους φοιτητές, μόνο σε όσους θεωρούνταν στενές επαφές των ασθενών.

Τα μηνιγγιτιδοκοκκικά βακτήρια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες, όπως φλεγμονή του βλεννογόνου του εγκεφάλου και δηλητηρίαση του αίματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε σήψη. Οποιοσδήποτε μπορεί να νοσήσει από μηνιγγίτιδα, αλλά είναι πιο συχνή σε βρέφη, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν εξάνθημα, ξαφνικό πυρετό, έντονους πονοκεφάλους, δυσκαμψία στον αυχένα, έμετο και διάρροια, πόνο στις αρθρώσεις και τους μυς, ευαισθησία στα έντονα φώτα, κρύα χέρια και πόδια, επιληπτικές κρίσεις, σύγχυση και υπερβολική υπνηλία.

ΠΗΓΗ: The Guardian

Διαβάστε επίσης:

Οι πολυβιταμίνες «καθυστερούν» τη γήρανση; Μελέτη σε 70χρονους απαντά

Αθλητικοί τραυματισμοί: Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο οι γυναίκες;

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ