Οι πολυβιταμίνες «καθυστερούν» τη γήρανση; Μελέτη σε 70χρονους απαντά

Η καθημερινή λήψη πολυβιταμίνης για δύο χρόνια μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση σε ηλικιωμένους, σύμφωνα με μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του αμερικανικού υγειονομικού συστήματος Mass General Brigham, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine.

Η ταχύτητα με την οποία γερνά το σώμα μας σε κυτταρικό επίπεδο, η λεγόμενη βιολογική ηλικία, μπορεί να διαφέρει από τα πραγματικά μας χρόνια. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια μεγάλη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε ηλικιωμένους, οι ερευνητές αξιολόγησαν την επίδραση της καθημερινής λήψης πολυβιταμίνης σε πέντε δείκτες βιολογικής γήρανσης κατά τη διάρκεια δύο ετών.

«Η μελέτη ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση προσβάσιμων και ασφαλών παρεμβάσεων που μπορούν να συμβάλουν σε πιο υγιή και ποιοτική γήρανση», σημειώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Χάουαρντ Σέσο, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής στο «Mass General Brigham».

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα της μεγάλης κλινικής δοκιμής «Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study» (COSMOS). Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα μεθυλίωσης DNA από δείγματα αίματος 958 υγιών συμμετεχόντων, οι οποίοι είχαν μέση χρονολογική ηλικία περίπου 70 ετών.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες: όσοι λάμβαναν καθημερινά εκχύλισμα κακάο και πολυβιταμίνη, όσοι λάμβαναν καθημερινά εκχύλισμα κακάο και εικονικό φάρμακο, όσοι λάμβαναν πολυβιταμίνη και εικονικό φάρμακο και όσοι λάμβαναν μόνο εικονικό φάρμακο.

Τα δείγματα αίματος αναλύθηκαν στην αρχή της μελέτης, στο τέλος του πρώτου έτους και στο τέλος του δεύτερου έτους, εξετάζοντας αλλαγές σε πέντε διαφορετικούς επιγενετικούς δείκτες γήρανσης.

Σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε μόνο εικονικό φάρμακο, τα άτομα που έπαιρναν πολυβιταμίνη εμφάνισαν επιβράδυνση και στους πέντε δείκτες βιολογικής γήρανσης. Σε δύο από αυτούς, που συνδέονται με την πρόβλεψη της θνησιμότητας, η επιβράδυνση ήταν στατιστικά σημαντική.

Συνολικά, οι αλλαγές αντιστοιχούσαν σε περίπου τέσσερις μήνες χαμηλότερης βιολογικής γήρανσης μέσα σε δύο χρόνια. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που στην αρχή της μελέτης είχαν βιολογική ηλικία μεγαλύτερη από τη χρονολογική τους, ωφελήθηκαν περισσότερο. Αντίθετα, το εκχύλισμα κακάου δεν είχε επίδραση στους πέντε επιγενετικούς δείκτες που μελετήθηκαν.

Οι ερευνητές σκοπεύουν στη συνέχεια να μελετήσουν αν τα οφέλη της καθημερινής λήψης πολυβιταμίνης επεκτείνονται και σε άλλους τομείς όπου έχουν ήδη εντοπιστεί ενδείξεις θετικής επίδρασης, όπως βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών και μείωση του κινδύνου καρκίνου και του καταρράκτη.

Πηγή: ygeiamou

