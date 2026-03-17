Αγαπηδάκη: «Έρχεται νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για την υπέρταση μέσα από το Προλαμβάνω»

«Εκτός από το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά, ξεκινάμε και νέο πρόγραμμα για την πρόληψη της υπέρτασης, καθώς στη χώρα μας έχουμε περίπου μισό εκατομμύριο αδιάγνωστους υπερτασικούς». Τα παραπάνω ανακοίνωσε σήμερα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Μιλώντας στον Real και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελλατόλα, η κυρία Αγαπηδάκη επισήμανε πως τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τους δικαιούχους και τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Αναφορικά με το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων, η κυρία Αγαπηδάκη τόνισε πως μέχρι τώρα υπάρχουν 50.000 δικαιούχοι, εκ των οποίων το 10% έχει δείκτη μάζας σώματος άνω του 50, δηλαδή πρόκειται για ανθρώπους με πολύ σοβαρή παχυσαρκία και συχνά σημαντικά προβλήματα κινητικότητας.

Για το πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας, επεσήμανε πως έχουν ήδη σταλεί 1,8 εκατομμύριο παραπεμπτικά και περίπου το 50% των πολιτών έχει ανταποκριθεί μέσα σε έναν μόλις μήνα. Πρόκειται για άτομα που εντοπίστηκαν μέσα από το πρόγραμμα των προληπτικών καρδιαγγειακών εξετάσεων με παράγοντες κινδύνου, όπως υπέρταση, διαβήτη ή υψηλή χοληστερίνη.

Η εξέταση είναι απλή: αιματολογική, με δύο δείκτες που μας επιτρέπει να εντοπίσουμε εγκαίρως προβλήματα στα νεφρά, τα οποία συχνά δεν δίνουν συμπτώματα.

«Επί 40 χρόνια ουσιαστικά είχαμε εκπαιδευτεί να περιμένουμε να αρρωστήσουμε για να πάμε στον γιατρό. Γι’ αυτό και δεν είχε αναπτυχθεί η κουλτούρα της πρόληψης. Η θεμελίωση της πρόληψης στη χώρα μας είναι όραμα και εντολή του Πρωθυπουργού.» είπε μεταξύ άλλων η κυρία Αγαπηδάκη και συμπλήρωσε: «Για εμάς είναι πολύ σημαντικό ότι ως κυβέρνηση φέραμε μια πολιτική, κάτι που έλειπε 40 χρόνια από τη χώρα: περάσαμε από το «περιμένω να αρρωστήσω για να πάω στον γιατρό» στο «προλαμβάνω για να αποφύγω τη νόσο» είπε.

Σύμφωνα με την κ. Αγαπηδάκη, τα αποτελέσματα του προγράμματος «Προλαμβάνω» είναι εξαιρετικά. Αναλυτικά έως σήμερα, 5,7 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις, ενώ 200.000 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα ή νοσήματα που αφορούν τους καρκίνους του μαστού, του παχέος εντέρου, του τραχήλου της μήτρας και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Σύμφωνα με την αναπληρώτριά υπουργό, πρόκειται για έξι εκατομμύρια μοναδικούς δικαιούχους σε όλη τη χώρα, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους που έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σ΄αυτές τις εξετάσεις.

Οι πολίτες μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα proliptikes.gov.gr , να δουν όλες τις οδηγίες και να κλείσουν ραντεβού σε μία από τις 15.000 δημόσιες και ιδιωτικές δομές σε όλη την Ελλάδα.

«Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από το ΑΜΚΑ τους και ένα τηλεφώνημα για να κλείσουν ραντεβού στη δομή που τους εξυπηρετεί.» όπως τόνισε.

Κινητές Ομάδες Υγείας

Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στο πολύ σημαντικός έργο που πραγματοποιούν οι Κινητές Ομάδες Υγείας. Αναλυτικά τα 180 κλιμάκια που επισκέπτονται περιοχές σε όλη την Ελλάδα, έχουν εντοπίσει πολλούς ανθρώπους με πολύ υψηλές τιμές λιπιδίων στο αίμα, όπως τριγλυκερίδια, χωρίς να το γνωρίζουν.

«Υπήρξαν άνθρωποι που ξεκίνησαν από μια απλή εξέταση αίματος και μέσα σε δύο-τρεις εβδομάδες χρειάστηκε να κάνουν στεφανιογραφία ή αγγειοπλαστική.» εξήγησε και συνέχισε: «Αυτό σημαίνει ότι αποτρέψαμε πιθανούς αιφνίδιους θανάτους, γιατί πολλές φορές η πρώτη εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου είναι η ανακοπή» είπε η κυρία Αγαπηδάκη και πρόσθεσε ότι οι πολίτες μπορούν να κλείσουν δωρεάν κατ’ οίκον ιατρική επίσκεψη καλώντας στο 1135.

