Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Μόλις 4 από τα 288 φαρμακεία στη Λάρισα εκτέλεσαν συνταγές τον πρώτο μήνα – Τα προβλήματα της νέας πλατφόρμας

Έντονο προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα της νέας πλατφόρμας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) εγείρει η πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας της, ένα μήνα μετά την έναρξή της στις 16 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, από τα 288 φαρμακεία που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, μόλις τέσσερα έχουν εκτελέσει μέχρι σήμερα συνταγές μέσω της νέας πλατφόρμας.

Η περιορισμένη συμμετοχή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στο νέο μοντέλο διακίνησης των φαρμάκων, στο οποίο τα φαρμακεία της κοινότητας δεν εντάσσονται στη συνήθη εφοδιαστική αλυσίδα και λειτουργούν κυρίως ως σημεία παραλαβής, χωρίς ιδιοκτησία επί του φαρμάκου. Ωστόσο η Λάρισα δεν είναι η μοναδική. Παρόμοια εικόνα χαμηλής εφαρμογής φαίνεται να καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της χώρας, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά στο φαρμακευτικό κλάδο.

Δυσκολία κατανόησης – Κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα

Η διαδικασία που εισάγεται για την παραλαβή των φαρμάκων από τα φαρμακεία της κοινότητας καθιστά την πρόσβαση του ασθενή στη θεραπεία πιο σύνθετη, αναφέρει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας: «Ο ασθενής καλείται να εισέλθει σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, να πιστοποιηθεί με τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet, να επιλέξει πρώτα τρόπο διάθεσης του φαρμάκου και στη συνέχεια φαρμακείο, και να ενεργοποιήσει ο ίδιος τη διαδικασία διακίνησης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει μόνος του τη διαδικασία, αναγκάζεται να κοινοποιήσει τους προσωπικούς του κωδικούς σε τρίτους (συγγενείς ή φροντιστές), γεγονός που δημιουργεί εύλογα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στην πράξη πολλοί ασθενείς απευθύνονται στα φαρμακεία για να ολοκληρώσουν μια διαδικασία που υποτίθεται ότι σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβασή τους στη θεραπεία.

Η αντίφαση γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν συγκριθεί με τη διαδικασία που ισχύει στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Για το ίδιο φάρμακο, όταν ο ασθενής απευθύνεται σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, η συνταγή εκτελείται άμεσα χωρίς καμία πρόσθετη διαδικασία. Αντίθετα, όταν επιλέγει φαρμακείο της κοινότητας απαιτείται ειδική διαδικασία πιστοποίησης και ενεργοποίησης μέσω πλατφόρμας».

Σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας, το νέο μοντέλο διακίνησης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους παρακάμπτει την καθιερωμένη εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου, η οποία λειτουργεί επί δεκαετίες μέσω φαρμακαποθηκών και φαρμακείων.

«Δεν προβλέπεται τοπική αποθεματοποίηση μέσω φαρμακαποθηκών, τα φάρμακα δεν αποτελούν ιδιοκτησία του φαρμακείου και η διακίνησή τους πραγματοποιείται εκτός του συστήματος προμήθειας που ισχύει για το σύνολο σχεδόν των φαρμάκων στη χώρα. Παράλληλα παραμένει ενεργή η αποστολή φαρμάκων απευθείας στα σπίτια των ασθενών μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, πρακτική ταχυμεταφοράς που παρακάμπτει τη διάθεση του φαρμάκου δια χειρός φαρμακοποιού και δημιουργεί μια παράλληλη διαδικασία διακίνησης που ανταγωνίζεται τη διάθεση μέσω των φυσικών φαρμακείων της κοινότητας».

Πώς μεταφέρεται τελικά το κόστος στον ασθενή

Το ζήτημα των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αναφέρουν οι Φαρμακοποιοί.

«Το τελευταίο διάστημα εφαρμόζονται νέοι περιορισμοί στη συνταγογράφηση για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ενώ παράλληλα αυξάνεται η τάση εξόδου φαρμάκων από το καθεστώς αποζημίωσης. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε σταδιακή μεταφορά της φαρμακευτικής δαπάνης προς τον ασθενή και δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση στη θεραπεία.

Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές που εφαρμόζονται ασκούν αυξανόμενη πίεση στα ανεξάρτητα φαρμακεία της χώρας, τα οποία αποτελούν τη βασική δομή πρωτοβάθμιας φαρμακευτικής φροντίδας για την ελληνική κοινωνία», τονίζει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας.

Τι συμβαίνει σήμερα

Ένα μήνα μετά την εφαρμογή του συστήματος η πραγματικότητα που καταγράφεται σήμερα δείχνει ότι η λεγόμενη «μεταρρύθμιση» στη διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους δεν λύνει τα προβλήματα πρόσβασης των ασθενών ούτε αξιοποιεί ουσιαστικά το δίκτυο των φαρμακείων της κοινότητας.

«Το ζήτημα δεν αφορά μόνο μια τεχνική διαδικασία πλατφόρμας. Αφορά το μοντέλο διακίνησης του φαρμάκου και τον ρόλο που επιφυλάσσεται για το φαρμακείο της κοινότητας μέσα σε αυτό», τονίζει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας.

Σημειώνει ότι η φαρμακευτική πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται σε επικοινωνιακές εξαγγελίες: «Οφείλει να βασίζεται σε λύσεις που λειτουργούν στην πράξη και υπηρετούν πραγματικά τον ασθενή. Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν, ταυτόχρονα, την ανάγκη για ουσιαστική και διεκδικητική εκπροσώπηση του φαρμακευτικού κόσμου, ικανή να υπερασπίζεται έμπρακτα τόσο την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία όσο και τη βιωσιμότητα του φαρμακείου της κοινότητας».

