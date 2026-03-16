Την παράταση του προγράμματος «Προλαμβάνω» ζητούν οι γιατροί μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης

Το Συντονιστικό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), ζητάει με επιστολή του από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, την παράταση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», που λήγει τον προσεχή Ιούνιο.

Σημειώνεται ότι αρκετά προγράμματα πρόληψης του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Aνάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λήγουν σε δυόμιση μήνες και η ανησυχία τόσο των γιατρών όσο και των πολίτων είναι μεγάλη παρ΄ όλο που η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας έχει δηλώσει ότι τα προγράμματα πρόληψης θα συνεχιστούν με κρατική χρηματοδότηση.

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των ιατρικών φορέων η επιτυχία του προγράμματος «Προλαμβάνω» είναι αδιαμφισβήτητη και αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας: «Μέσω του προγράμματος αυτού, εκατομμύρια συμπολίτες μας είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες στο παρελθόν είτε αμελούσαν, είτε αδυνατούσαν να πραγματοποιήσουν λόγω οικονομικών δυσκολιών ή έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να εντοπίσουν προβλήματα υγείας σε πρώιμο στάδιο και να προχωρήσουν έγκαιρα σε θεραπεία, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής τους», αναφέρει Συντονιστικό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο ΙΣΑ.

Προσθέτει ότι η συνέχιση του προγράμματος αυτού θα συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση και ενίσχυση της πρόληψης στον πληθυσμό, αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικάστην επιστολή του ο ΙΣΑ αναφέρει ότι έχει γίνει αποδέκτης σχετικών επιστολών από τον ιατρικό κόσμο όπου ζητείται η παράταση του προγράμματος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης των προληπτικών εξετάσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί και να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΙΣΑ ζητά την άμεση παράταση του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχισή του και να μην υπάρξει διακοπή σε μια τόσο σημαντική δράση πρόληψης για τη δημόσια υγεία.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση του προγράμματος, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας δράσης που έχει ήδη αποδείξει τη σημαντική της συμβολή στην πρόληψη και την προστασία της υγείας των πολιτών.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης δήλωσε για το θέμα: «Το πρόγραμμα “Προλαμβάνω” αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την προαγωγή της πρόληψης και την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων. Η παράτασή του είναι αναγκαία, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πρόσβαση των πολιτών σε προληπτικές εξετάσεις στο διηνεκές. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δυναμικά για τη στήριξη των ιατρών και την προστασία της δημόσιας υγείας»

Τα επιτεύγματα του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Μέχρι σήμερα πάνω από 5,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει στις προληπτικές εξετάσεις, με απτά αποτελέσματα στην έγκαιρη ανίχνευση σοβαρών παθήσεων. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν περίπου 180.000 περιστατικά με κάποιο νόσημα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν σωθεί χάρη στη δράση.

Αναλυτικά το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» περιλαμβάνει τα παρακάτω έξι προγράμματα:

1.Καρκίνος του μαστού

Απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 45 έως και 74 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 950.000 γυναίκες υποβλήθηκαν σε ψηφιακή μαστογραφία εκ των οποίων 250.000 γυναίκες παραπέμφθηκαν για υπερηχογράφημα μαστών, καθώς από τη μαστογραφία προέκυψε εύρημα ή κρίθηκε αναγκαίος περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος.

2.Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

Αφορά γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών. Έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω εξετάσεις περίπου 10.000 γυναίκες.

3.Καρκίνος του παχέος εντέρου

Απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 3,2 εκατομμύρια πολίτες, έχουν διατεθεί έως σήμερα 930.000 kit αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και έχουν εκδοθεί παραπεμπτικά για κολονοσκόπηση περίπου 38.000 και για βιοψίες 17.000.

4.Καρδιαγγειακά νοσήματα

Σχεδόν 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις, ενώ περίπου 80.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα με ύποπτα συμπτώματα.

5.Αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Αφορά πολίτες με πολύ υψηλό δείκτη μάζας σώματος και περιλαμβάνει δωρεάν φαρμακευτική αγωγή, διατροφική υποστήριξη και ιατρική παρακολούθηση, με στόχο μια ολιστική και ισότιμη προσέγγιση στη φροντίδα υγείας.

6.Δωρεάν εξετάσεις για τη νεφρική υγεία

Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 30-70 ετών που έχουν ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης ή σακχαρώδους διαβήτη – δύο από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ). Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερα από 1.600.000 παραπεμπτικά για τη νεφρική υγεία.

Αξίζει να τονισθεί ότι στο πλαίσιο της διεύρυνσης των προγραμμάτων του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει την έβδομη στοχευμένη προληπτική εξέταση που θα αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα.

