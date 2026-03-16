Καταγγελία συνδικαλιστών του ΕΣΥ: 6.000 λιγότεροι μόνιμοι υγειονομικοί, μείον 30.348.000 ευρώ στη μισθοδοσία

Νέα σύγκρουση των συνδικαλιστών του χώρου της υγείας με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αυτή τη φορά με αντικείμενο τις προσλήψεις αλλά και τα μισθολογικά στοιχεία που αφορούν στους υγειονομικούς του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Αυτόνομο Ριζοσπαστικό Μέτωπο Αγώνα (ΑΡΜΑ) των υγειονομικών και αφορούν στις προσλήψεις και αποχωρήσεις για το 2025, αλλά και συγκριτικά στοιχεία (2019-2024), από το 2019-2025 υπήρξαν 21.736 αποχωρήσεις υγειονομικών από το ΕΣΥ ενώ παράλληλα έγιναν 15.708 προσλήψεις. Δηλαδή 6.028 λιγότεροι μόνιμοι υγειονομικοί στο ΕΣΥ.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επικείμενες Προκηρύξεις που ήδη έχουν μπει σε διαδικασία να υλοποιηθούν και αφορούν (510+1.697+1.654) 3.861 Μόνιμες Θέσεις με ορίζοντα να έρθουν το τέλος του 2027 αρχές 2028, θα έχουμε αρνητικό ισοζύγιο -2.167. Και εάν υπολογίσουμε τις αποχωρήσεις 2.026 – 2.027 (περίπου 2.500/έτος συγκριτικά), θα έχουμε την πραγματική εικόνα των ελλείψεων σε Μόνιμο Προσωπικό να παραμένει σε μείον 6.500 σε σχέση με το 2019», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το ΑΡΜΑ υποστηρίζει, επίσης, ότι σχεδιάζεται και μείωση των μόνιμων προσλήψεων το 2026 καθώς και τα επόμενα χρόνια, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο σχέδιο του Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029 της κυβέρνησης που αφορά το μισθολογικό κόστος για τους υγειονομικούς, όπου τα οικονομικά μεγέθη κάθε χρόνο μειώνονται κατά 50.000.000€, συνολικά 180.000.000€ λιγότερα τα έτη 2026-2029 για μισθοδοσία. Συγκεκριμένα:

2025: 2.419.948.000€

2026: 2.389.600.000€(-30.348.000€)

2027: 2.340.705.000€(-48.895.000€)

2028: 2.290.599.000€(-50.106.000€)

2029: 2.239.848.000€(-50.751.000€)

Συνολικά μείωση μισθολογικού κόστους 2026-2029: -180.100.000€.

«Με βάση την αλήθεια των αριθμών καταρρέει το Κυβερνητικό αφήγημα περί “ενίσχυσης του ΕΣΥ” αφού με 6.500 λιγότερους Μόνιμους και μείον 180.000.000€ στη Μισθοδοσία (μόνο η ετήσια ωρίμανση μισθών είναι 5% κάθε χρόνο…) δεν πρόκειται να έχουμε καμία πραγματική ενίσχυση σε προσωπικό (αφού οι προσλήψεις που ανακοινώνονται δεν καλύπτουν τις αποχωρήσεις και τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν διαχρονικά και κορυφώθηκαν στα Μνημονιακά χρόνια 2010-2015)» επισημαίνει το ΑΡΜΑ στην ανακοίνωση του τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «καμία πραγματική ενίσχυση στους μισθούς μας, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των υπαλλήλων του Άδωνι ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ ΠΟΕΔΗΝ-ΕΝΕ που έχουν βγει στο σεργιάνι και μας πλασάρουν επικείμενες (;) νομοθετικές ρυθμίσεις (Ειδικά Μισθολόγια με +300€/μήνα!! αυξήσεις και νέο καθεστώς προσλήψεων για τους Νοσηλευτές..) του “φίλου και αδελφού” Άδωνι».

Το ΑΡΜΑ προβαίνει σε σκληρή κριτική προς τα πολιτικά κόμματα καλώντας τα σωματεία των εργαζομένων να ανατρέψουν τα σχέδια της κυβέρνησης για την υγεία με στόχο δωρεάν δημόσια υγεία για όλους: «Απέναντι στη κυβέρνηση και τους “πρόθυμους” υποστηρικτές της, οφείλουν οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις ενάντια στα σχέδια τους με στόχο το προφανές: ανατροπή της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και των πολιτικών της που ιδιωτικοποιούν και συρρικνώνουν τις Δημόσιες Δομές Υγείας και να διαμορφώσουν μια ισχυρή κοινωνική συμμαχία με τους Πολίτες και την Κοινωνία διεκδικώντας ένα ισχυρό – δημόσιο – δωρεάν σύστημα Υγείας που θα καλύπτει όλες τις υγειονομικές ανάγκες των πολιτών».

