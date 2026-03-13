Η ιλαρά εξακολουθεί να κυκλοφορεί στην Ευρώπη, με τα περισσότερα κρούσματα να καταγράφονται σε ανεμβολίαστα ή ατελώς εμβολιασμένα άτομα. Παρότι το 2025 σημειώθηκε μείωση περιστατικών σε σχέση με το 2024, η νόσος παραμένει ενεργή και εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές αλλά και θανάτους.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) καλούν τους πολίτες να ελέγξουν εγκαίρως την εμβολιαστική τους κατάσταση, καθώς η ιλαρά εμφανίζει εποχική αύξηση στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης.

Ιδιαίτερα ευάλωτα παραμένουν τα βρέφη και τα μικρά παιδιά που δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Η διατήρηση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης στον πληθυσμό με δύο δόσεις του εμβολίου MMR αποτελεί το βασικό μέτρο για την πρόληψη νέων εξάρσεων της νόσου και την προστασία των ευάλωτων ομάδων, επισημαίνει ο ΕΟΔΥ.

Κρούσματα ιλαράς σε 30 χώρες της Ευρώπης

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση του ECDC, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 7.655 περιστατικά ιλαράς σε 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Από αυτά, οκτώ περιστατικά κατέληξαν σε θάνατο:

-τέσσερα στη Γαλλία

-τρία στη Ρουμανία

-ένα στις Κάτω Χώρες

Αν και τα περιστατικά είναι σημαντικά λιγότερα σε σχέση με το 2024, όταν είχαν δηλωθεί περισσότερα από 35.000 κρούσματα και 23 θάνατοι, παραμένουν σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με το 2023.

Όπως και το 2024, περίπου οκτώ στους δέκα ασθενείς με ιλαρά ήταν ανεμβολίαστοι. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του πλήρους εμβολιασμού με δύο δόσεις του εμβολίου MMR.

Η διατήρηση εμβολιαστικής κάλυψης τουλάχιστον στο 95% του πληθυσμού θεωρείται απαραίτητη για την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου και την επίτευξη ανοσίας της αγέλης.

Ιδιαίτερα ευάλωτα τα βρέφη και τα μικρά παιδιά

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι περίπου το 30% των ασθενών με ιλαρά εμφανίζει μία ή περισσότερες επιπλοκές κατά τη διάρκεια της λοίμωξης.

Παράλληλα, τουλάχιστον ένας στους τέσσερις ασθενείς χρειάζεται νοσηλεία.

Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών αποτελούν περίπου το 40% των περιστατικών για το 2025, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη ευαλωτότητα της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα βρέφη κάτω του ενός έτους, τα οποία δεν έχουν ακόμη την ηλικία για εμβολιασμό και κινδυνεύουν περισσότερο τόσο από τη νόσο όσο και από τις επιπλοκές της.

Η ιλαρά επηρεάζει όμως όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC για τον Δεκέμβριο του 2025, η κατανομή των περιστατικών ανά ηλικία είναι η εξής:

-4% αφορά βρέφη κάτω του ενός έτους

-22% παιδιά ηλικίας 1-4 ετών

-7% παιδιά 5-9 ετών

-5% παιδιά 10-14 ετών

-4% εφήβους 15-19 ετών

-26% ενήλικες 20-29 ετών

-32% ενήλικες άνω των 30 ετών

Δεδομένα για την ιλαρά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το 2024 δηλώθηκαν 38 κρούσματα ιλαράς χωρίς να καταγραφεί κανένας θάνατος.

Στην πλειονότητά τους, ποσοστό 72%, τα κρούσματα αφορούσαν επίνοσα άτομα ελληνικής υπηκοότητας.

Η συχνότερη ηλικιακή ομάδα ήταν τα άτομα 45-64 ετών με 13 περιστατικά, ενώ ακολούθησε η ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών με 11 κρούσματα.

Το 25% των περιστατικών αφορούσε παιδιά και εφήβους.

Στα κρούσματα περιλαμβάνονταν επίσης:

30% εργαζόμενοι σε μονάδες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι

19% άτομα από τον πληθυσμό των Ρομά

Το 50% των κρουσμάτων ήταν ενδημικά, ενώ τα υπόλοιπα ήταν εισαγόμενα ή επαφές με εισαγόμενο κρούσμα.

Κατά το 2025 δηλώθηκαν τέσσερα κρούσματα ιλαράς στη χώρα χωρίς να καταγραφεί θάνατος.

Τα περιστατικά αφορούσαν άτομα ηλικίας 25 έως 45 ετών. Ένα από αυτά ήταν εισαγόμενο, ενώ τα υπόλοιπα τρία ήταν άγνωστης προέλευσης και αφορούσαν άτομα ελληνικής υπηκοότητας.

Από τα τέσσερα περιστατικά, τα τρία ήταν επίνοσα λόγω ελλιπούς εμβολιαστικής κάλυψης. Το τέταρτο αφορούσε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή με χρόνιο υποκείμενο νόσημα.

Ένα από τα κρούσματα καταγράφηκε σε εργαζόμενο σε μονάδα φροντίδας υγείας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του εμβολιασμού για τους επαγγελματίες υγείας.

Οδηγός εμβολιασμού για την ιλαρά

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συνιστώνται δύο δόσεις του εμβολίου MMR μετά την ηλικία των 12 μηνών.

Η δεύτερη δόση συστήνεται μεταξύ 24 και 35 μηνών, αλλά μπορεί να χορηγηθεί και νωρίτερα εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες από την πρώτη δόση.

Τα παιδιά και οι έφηβοι που δεν έχουν λάβει τη δεύτερη δόση θα πρέπει να την αναπληρώσουν το συντομότερο δυνατό.

Τα άτομα που έχουν γεννηθεί πριν από το 1970 θεωρούνται άνοσα. Όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1970 θα πρέπει να έχουν λάβει δύο δόσεις MMR, εκτός αν υπάρχει αντένδειξη ή ιστορικό νόσησης.

Σε περιόδους επιδημίας, ιδιαίτερα πριν από ταξίδι σε χώρα όπου ενδημεί η ιλαρά, συστήνεται μία δόση MMR σε βρέφη ηλικίας 6 έως 11 μηνών, με επανεμβολιασμό με δύο δόσεις μετά τον 12ο μήνα.

Επειδή μετά τη χορήγηση του εμβολίου απαιτούνται έως και δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη αποτελεσματικής προστασίας, συνιστάται ο έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης αρκετό χρόνο πριν από κάθε ταξίδι.

Ομάδες πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο, όπως εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και σπουδαστές, ενήλικες που πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και μέλη οικογενειών ατόμων με ανοσοκαταστολή, καλούνται να είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Στοχευμένες δράσεις εμβολιασμού σε παιδιά Ρομά

Πάνω από 1.100 παιδιά Ρομά εξετάστηκαν και περισσότεροι από 480 εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης στοχευμένων εμβολιαστικών δράσεων του ΕΟΔΥ.

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε καταυλισμούς και οικισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 24 Οκτωβρίου 2025.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στον παιδικό πληθυσμό και στον εμβολιασμό κατά της ιλαράς, της ερυθράς και της παρωτίτιδας (MMR), συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης και στην πρόληψη νοσημάτων που μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού.

Διαβάστε επίσης:

Οι νοσοκομειακοί γιατροί κατεβαίνουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 18 Μαρτίου

Νέα μελέτη: Πώς το άτμισμα επηρεάζει την αρτηριακή πίεση και την υγεία της καρδιάς

Καρκίνος του προστάτη: Προσθήκη ορμονικής θεραπείας στη μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία- Ποιοι ασθενείς ωφελούνται;