Νέα μελέτη: Πώς το άτμισμα επηρεάζει την αρτηριακή πίεση και την υγεία της καρδιάς

Όταν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα πρωτοεμφανίστηκαν γύρω στο 2010, χαιρετίστηκαν ως μια σημαντική ανακάλυψη γιατί χορηγούσαν νικοτίνης χωρίς την τοξική πίσσα και τα υποπροϊόντα καύσης των παραδοσιακών τσιγάρων.

Οι φορείς δημόσιας υγείας τα ενέκριναν με προσοχή ως εργαλείο για τους ενήλικες καπνιστές να διακόψουν το κάπνισμα, συχνά επικαλούμενοι πρώιμους ισχυρισμούς ότι το άτμισμα ήταν 95% λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα. Ωστόσο 16χρόνια αργότερα και ενώ υπάρχουν εκατομμύρια χρήστες που ατμίζουν τακτικά, η εικόνα είναι λιγότερο σαφής σύμφωνα με άρθρο του Independent.

Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology, διαπίστωσε ότι τα άτομα που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου ή καπνίζουν έχουν σχεδόν 50% υψηλότερες πιθανότητες αυξημένης αρτηριακής πίεσης σε σύγκριση με τους μη χρήστες. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη ότι το άτμισμα προκαλεί άμεσα υψηλή αρτηριακή πίεση- άλλοι παράγοντες όπως η διατροφή ή η άσκηση θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο- αλλά προσθέτει σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η πρώιμη φήμη του ατμίσματος για ασφάλεια αξίζει μια πιο προσεκτική εξέταση.

Η επιστήμη πίσω από την ανησυχία δεν είναι περίπλοκη. Η νικοτίνη στους ατμούς του ηλεκτρονικού τσιγάρου προκαλεί άμεσες αυξήσεις στον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση. Τα αρώματα και άλλες χημικές ουσίες μπορούν να βλάψουν το εσωτερικό των αιμοφόρων αγγείων – τον ιστό που αποτρέπει την πήξη και διατηρεί την ομαλή ροή του αίματος.

Ανασκοπήσεις ερευνών έχουν δείξει αυξημένα ποσοστά καρδιακής προσβολής μεταξύ των ατμιστών, ιδιαίτερα μεταξύ εκείνων που εξακολουθούν να καπνίζουν παραδοσιακά τσιγάρα.

Οι πνεύμονες αφηγούνται παρόμοια ανησυχητική ιστορία.

Μια μελέτη του 2022 που συνέκρινε τους ατμιστές, τους καπνιστές και τους μη χρήστες διαπίστωσε ότι οι ατμιστές είχαν μετρήσιμα μειωμένη πνευμονική λειτουργία – ακόμη και μετά τον υπολογισμό οποιουδήποτε προηγούμενου ιστορικού καπνίσματος – καθώς και υψηλότερα ποσοστά συριγμού, βήχα και συμπτωμάτων που μοιάζουν με βρογχίτιδα. Περαιτέρω έρευνα από το 2023 έως το 2025 συνδέει το άτμισμα με αυξημένη αντίσταση των αεραγωγών και εξάρσεις άσθματος, με ορισμένες επιπτώσεις να επιμένουν πολύ πέρα ​​​​από μια μόνο συνεδρία ατμίσματος.

Για το NHS Scotland, ωστόσο, είναι ήδη σαφές ότι το άτμισμα ενέχει πραγματικούς κινδύνους και δεν είναι κατάλληλο για νέους.

