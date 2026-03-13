Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία: «Η ντροπή και η αμηχανία δεν πρέπει να καθορίζουν τη σχέση μας με την υγεία»

Με κεντρικό μήνυμα «Το σώμα σου δεν ντρέπεται. Εσύ γιατί να ντραπείς;», το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας ξεκινά τον μήνα Μάρτιο μια νέα πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο να «σπάσει τα ταμπού» που εξακολουθούν να περιβάλλουν την ουρολογική υγεία ανδρών και γυναικών.

Η εκστρατεία αναδεικνύει μια απλή αλλά κρίσιμη πραγματικότητα: η ντροπή και η αμηχανία δεν πρέπει να καθορίζουν τη σχέση μας με την υγεία. Θέματα όπως η στυτική δυσλειτουργία, η καλοήθης υπερπλασία προστάτη αλλά και η ακράτεια ούρων, μια πάθηση που αφορά σημαντικό ποσοστό γυναικών, συχνά παραμένουν αδιάγνωστα και χωρίς έγκαιρη ιατρική αντιμετώπιση.

Μέσα από μια σειρά πρωτότυπων βίντεο, η εκστρατεία αξιοποιεί το χιούμορ ως εργαλείο αποδόμησης των στερεοτύπων και ενθαρρύνει το κοινό να κάνει το πιο απλό αλλά ουσιαστικό βήμα: να κλείσει ένα ραντεβού σε ουρολόγο. Η εκστρατεία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών: (Μέγας Χορηγός) Astellas, (Χορηγοί-Υποστηρικτές) Ariti, Ipsen, ΜΕΓΑ, Stilvi.

Τα μηνύματα της εκστρατείας θα μεταδοθούν σε επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα προβληθούν τηλεοπτικά ως κοινωνικό μήνυμα μετά από έγκριση του ΕΣΡ σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, θα επικοινωνηθούν μέσα από τα ψηφιακά κανάλια της επιστημονικής εταιρείας ενώ θα ακολουθήσουν και ενέργειες ενημέρωσης του κοινού σε χώρους ψυχαγωγίας και αθλητικά κέντρα, αλλά και σε χώρους υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Πρεσβευτής της πρωτοβουλίας είναι ο ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία, φέρνοντας στο προσκήνιο, με άμεσο και ανθρώπινο τρόπο, τις πιο συνηθισμένες δικαιολογίες αποφυγής της επίσκεψης στον ουρολόγο.

Τα σενάρια φωτίζουν καθημερινές καταστάσεις: από την αμηχανία γύρω από τη λήψη ιατρικού ιστορικού έως τη σιωπή που περιβάλλει τη στυτική δυσλειτουργία και την ακράτεια. Στόχος είναι να αναδειχθεί ότι στην ουρολογία τίποτα δεν είναι ταμπού και ότι η πρόληψη είναι πράξη ευθύνης.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, κ. Ανδρέας Σκολαρίκος, δήλωσε: «Η ντροπή δεν είναι ιατρική ένδειξη. Είναι κοινωνικό εμπόδιο. Στην καθημερινή κλινική πράξη διαπιστώνουμε ότι πολλοί άνθρωποι καθυστερούν να επισκεφθούν τον ουρολόγο, ακόμη και όταν έχουν εμφανή συμπτώματα. Όχι επειδή δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της εξέτασης, αλλά επειδή αισθάνονται αμηχανία.

Η ακράτεια ούρων, που αφορά σημαντικό αριθμό γυναικών, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πάθησης που συχνά αποκρύπτεται λόγω ντροπής.

Κανένα σύμπτωμα, είτε αφορά άνδρα είτε γυναίκα, δεν πρέπει να μένει χωρίς ιατρική ουρολογική αξιολόγηση.

Με την εκστρατεία «Το σώμα σου δεν ντρέπεται. Εσύ γιατί να ντραπείς;» θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον ανοιχτό διάλογο και να υπενθυμίσουμε ότι η τακτική προληπτική εξέταση, μία ή δύο φορές τον χρόνο, μπορεί να προλάβει σοβαρές παθήσεις και να βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής. Η πρόληψη είναι πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας και στους ανθρώπους που αγαπάμε.».

Ο πρεσβευτής της εκστρατείας ενημέρωσης, Λευτέρης Ελευθερίου, δήλωσε: «Το γέλιο θεραπεύει. Με στόχο την πρόληψη, το χιούμορ γίνεται το όπλο για να νικήσουμε την ντροπή και την αμηχανία που νιώθουμε. Εάν με το χιούμορ καταφέρουμε να αγκαλιάσουμε και να ξεπεράσουμε την ντροπή και την αμηχανία, τότε πετύχαμε τον στόχο. Η πρόληψη είναι το ίδιο σημαντική με τη θεραπεία».

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία στοχεύει στην ενθάρρυνση ανδρών και γυναικών να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία τους και να μην αφήνουν κανένα σύμπτωμα, όση «αμηχανία» κι αν τους προκαλεί, χωρίς ιατρική αξιολόγηση. Γι’ αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι: «Το σώμα μιλάει. Δεν ντρέπεται. Η πρόληψη ξεκινά με ένα ραντεβού στον ουρολόγο».

Διαβάστε επίσης:

Υπουργείο Υγείας: Δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα για 12.000 επαγγελματίες υγείας

ΠΟΝ: Η χρόνια νεφρική νόσος επηρεάζει δυσανάλογα τους ασθενείς – Τι πρέπει να γίνει

Θεμιστοκλέους: «Προκήρυξη 850 θέσεων ιατρικού προσωπικού – Αυξημένο το ενδιαφέρον για τις 1.696 θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού»