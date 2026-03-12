ΠΟΝ: Η Χρόνια νεφρική νόσος επηρεάζει δυσανάλογα τους ασθενείς- Τι πρέπει να γίνει

Η χρόνια νεφρική νόσος επηρεάζει 1 στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως και αποτελεί μια παγκόσμια πρόκληση καθώς αυξάνεται ραγδαία. Συχνά σιωπηλή στα αρχικά της στάδια, η Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) μπορεί να εξελιχθεί απαρατήρητη μέχρι να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, επηρεάζοντας βαθιά άτομα, οικογένειες και κοινότητες.

Η ΧΝΝ επηρεάζει περίπου 1.000.000 ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα, ενώ οι ασθενείς που ευρίσκονται σε Τελικό Στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (σε Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Κάθαρση ή Υπο Μεταμόσχευση) είναι περισσότεροι από 15.000. Παράλληλα, η χώρα μας έχει έναν από τους μεγαλύτερους ετήσιους ρυθμούς εισαγωγής νέων ασθενών σε θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης (τελικό στάδιο ΧΝΝ) στην Ευρώπη. Επιπλέον, παρότι η συχνότητα εμφάνισης της ΧΝΝ είναι μεγαλύτερη από άλλες πιο ευρέως γνωστές ασθένειες, γεγονός το οποίο δημιουργεί ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο κοινωνικοοικονομικό φορτίο, εντούτοις εξακολουθεί να είναι υπο-διαγνωσμένη.

Τα παραπάνω αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών ( ΠΟΝ) με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα για ΧΝΝ. Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι η νόσος αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών, μειώνει την ποιότητα ζωής και μπορεί να εξελιχθεί σε νεφρική ανεπάρκεια, όπου η επιβίωση εξαρτάται από θεραπείες υποκατάστασης των νεφρών που διατηρούν τη ζωή, όπως η αιμοκάθαρση, ή η μεταμόσχευση.

«Το βάρος της κατανέμεται άνισα, επηρεάζοντας δυσανάλογα τους μειονεκτούντες πληθυσμούς και επιδεινώνοντας τις υπάρχουσες ανισότητες στην υγεία» όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΝ.

Το πρόγραμμα Προλαμβάνω

Η πρόσφατη ενσωμάτωση στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω» του ελέγχου της Νεφρικής δυσλειτουργίας, σε ομάδες υψηλού κινδύνου για Χρόνια Νεφρική Νόσο (Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη, Αρτηριακή Υπέρταση, Καρδιαγγειακή νόσο, ή Παχυσαρκία), αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι έως σήμερα στη χώρα μας, έχουν σταλεί ηλεκτρονικά παραπεμπτικά (SMS) σε 1,8 εκατομμύρια πολίτες μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», για δωρεάν προληπτικό έλεγχο της νεφρικής δυσλειτουργίας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο FB η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ωστόσο σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών πρέπει η πρωτοβουλία αυτή να συνοδευτεί από εκστρατεία ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για απλούς τρόπους μείωσης του κινδύνου ανάπτυξης της νεφρικής νόσου (όπως, η υγιεινή διατροφή, η επαρκής ενυδάτωση, η αποφυγή του καπνίσματος, η τακτική άσκηση, ο έλεγχος και η ρύθμιση του ζαχάρου και της αρτηριακής πίεσης και η αποφυγή συχνής λήψης παυσίπονων και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων).

Επίσης, αποτελεί προτεραιότητα η τακτική παρακολούθηση ασθενών που έχουν διαγνωστεί με χρόνια νεφρική νόσο, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπισή της και να καθυστερήσει, ή και να αποφευχθεί η εξέλιξή της στο τελικό στάδιο, συντελώντας στην μείωση των δαπανών υγείας, καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.

«Προς τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις Δομές Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης» όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΠΟΝ, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν καινοτόμες θεραπείες με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και να δοθεί προτεραιότητα σε επιλογές θεραπείας στο σπίτι, όπως η περιτοναϊκή κάθαρση.

