ΕΝ.Α.ΕΛ: Δυο νέα προγράμματα δίνουν γνώση και φωνή στους ασθενείς για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

Δυο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναμένεται να ενισχύσουν το κίνημα ασθενών στη χώρα μας, συμβάλλοντας στην αύξηση της εγγραμματοσύνης τους σε εξειδικευμένα θέματα, παρουσίασε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας. Στόχος των προγραμμάτων είναι η τεκμηριωμένη και δομημένη συμμετοχή τους σε επιτροπές λήψης αποφάσεων σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και εντάσσονται στην Ακαδημία Ασθενών, τον θεσμό που δημιούργησε η Ένωση για τη διαχρονική ενδυνάμωση των ασθενών και την ενίσχυση της εγγραμματοσύνης στην υγεία.

Ειδικότερα η Ένωση Ασθενών Ελλάδας (ΕΝ.ΑΣ.ΕΛ) σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026 Συνέντευξη Τύπου παρουσίασε δύο σημαντικά ορόσημα του εκπαιδευτικού της έργου: τη νέα Ακαδημία Ασθενών EUPATI, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην Ελλάδα για τη δημιουργία Patient Experts, και την Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών.

Όπως τόνισε στο χαιρετισμό της και η Πρόεδρος της ΕΝ.ΑΣ.ΕΛ, κυρία Μέμη Τσεκούρα: «Σήμερα, με τα δύο αυτά προγράμματα, κάνουμε πράξη το όραμά μας: να διαμορφώσουμε μια κοινότητα ασθενών που δεν θα είναι απλώς αποδέκτες αποφάσεων, αλλά συνδιαμορφωτές τους. Η Ένωση θα συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο μέσα από τη γνώση οι ασθενείς μπορούν να διεκδικήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους.»

Αναφερόμενη στη σημασία της νέας πρωτοβουλίας, η Κατερίνα Κουτσογιάννη, Α’ Αντιπρόεδρος και Τομεάρχης Ενδυνάμωσης & Εκπαίδευσης της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, επισήμανε: «Η Ακαδημία EUPATI αποτελεί ορόσημο για το κίνημα ασθενών στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, οι εκπρόσωποι ασθενών θα έχουν πρόσβαση σε ένα πιστοποιημένο, διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα που θα τους δώσει τα εργαλεία να καθίσουν ισότιμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι απόφοιτοί μας θα μπορούν να συνομιλούν με επιστήμονες, ρυθμιστικές αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής, κατανοώντας πλήρως τις διαδικασίες και τα δεδομένα. Αυτό είναι το επόμενο βήμα για την εκπροσώπηση των ασθενών: όχι μόνο φωνή, αλλά φωνή με βάθος και τεκμηρίωση.»

Χαιρετίζοντας την εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, η κα Φλώρα Μπακοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής HTA, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Εφηβικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι:«Η εμπειρία των ασθενών είναι πολύτιμη, αλλά όταν συνδυάζεται με γνώση και κατάλληλη προετοιμασία μπορεί να συμβάλει ακόμη πιο ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων».

Ο κ. Δημήτρης Κοντοπίδης, Τομεάρχης Ψηφιακής Υγείας και Μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, αναφέρθηκε στη σημασία της ψηφιακής εγγραμματοσύνης και τους στόχους του προγράμματος: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι πολίτες αλληλεπιδρούν με το σύστημα υγείας, όμως η τεχνολογία ωφελεί μόνο όταν ο πολίτης είναι προετοιμασμένος να την αξιοποιήσει. Με την Ψηφιακή Ακαδημία στοχεύσαμε ακριβώς εκεί: να γεφυρώσουμε το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων, εκπαιδεύοντας δωρεάν ασθενείς και φροντιστές στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων υγείας. Οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των λύσεων και όχι να είναι απλώς αποδέκτες τους.»

Από την πλευρά των υποστηρικτών του προγράμματος, ο κ. Αντώνης Καρόκης, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας, δήλωσε: «Ως MSD, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που υποστηρίξαμε την Ψηφιακή Ακαδημία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, μια πρωτοβουλία που ενδυναμώνει τους ασθενείς και ενισχύει τον ψηφιακό εγγραμματισμό τους στην υγεία. Η επένδυση στη γνώση αποτελεί θεμέλιο για ένα πιο συμμετοχικό και δίκαιο σύστημα υγείας. Παραμένουμε σταθεροί στη στήριξη δράσεων που προάγουν την ενδυνάμωση και τη δίκαιη συμμετοχή των ασθενών.».

Παράλληλα, προγραμματίζεται η υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχεδιάζεται ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων intermediate επιπέδου. Ταυτόχρονα, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας θα ενσωματώσει την ψηφιακή εγγραμματοσύνη ως οριζόντια προτεραιότητα στις δράσεις της και θα δημιουργήσει Δίκτυο Πρεσβευτών μέσα από τους συλλόγους-μέλη της, ενώ θα προχωρήσει και στη διεύρυνση συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και υγειονομικούς φορείς, με στόχο και την επίσημη πιστοποίηση του προγράμματος.

