search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:07
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

12.03.2026 12:59

ΕΝΕ: «Ένα εκατομμύριο Έλληνες κινδυνεύουν από Χρόνια Νεφρική Νόσο – Μην αγνοείτε το SMS για τις προληπτικές εξετάσεις»

12.03.2026 12:59
nefriki_nosos

Να μην αγνοήσουν το SMS που θα λάβουν από το υπουργείο Υγείας για τις προληπτικές νεφρολογικές εξετάσεις, συστήνει στους πολίτες η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού, που εορτάζεται κάθε δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στη Νεφρική Νόσο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία διότι συμπίπτει με την υλοποίηση του προγράμματος «Προλαμβάνω», που περιλαμβάνει τον έλεγχο της Νεφρικής δυσλειτουργίας με την αποστολή παραπεμπτικών μέσω SMS σε ομάδες υψηλού κινδύνου για Χρόνια Νεφρική Νόσο. Αυτές οι ομάδες είναι:

  • Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη,
  • Αρτηριακή Υπέρταση,
  • Καρδιαγγειακή νόσο,
  • Παχυσαρκία.

Οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν: εξέταση αίματος (Κρεατινίνη αίματος) και ούρων (το πηλίκο λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων).

«Ως ιατρική κοινότητα έχουμε σήμερα τρόπους να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη Χρόνια Νεφρική Νόσο, ιδίως στα αρχικά στάδια», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία ( ΕΝΕ) και συνεχίζει : «Στο «οπλοστάσιο» των γιατρών υπάρχουν πλέον φάρμακα που μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά τη νεφρική ανεπάρκεια, αλλά και να προστατεύσουν τον ασθενή από καρδιαγγειακό θάνατο σε αυτή την πορεία».

Το μήνυμα αυτό μετέφεραν σε συνέντευξη τύπου στην Αλεξανδρούπολη ο πρόεδρος της ΕΝΕ, καθηγητής Νεφρολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Στυλιανός Παναγούτσος, και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεφρολογίας στην ίδια Κλινική, Κωνσταντία Κανταρτζή.

Ένα εκατομμύριό ασθενείς στην Ελλάδα -πάνω από 15.000 στο τελευταίο στάδιο

Αξίζει να τονισθεί ότι στις 23 Μαΐου του 2025, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ), η οποία εξελίσσεται ραγδαία ως μια από τις κύριες αιτίες θανάτου του πληθυσμού παγκοσμίως.

Το 1990 η ΧΝΝ ήταν 18η αιτία θανάτου, το 2019 βρέθηκε στην 9η θέση και το 2040 εκτιμάται πως σε όλες τις χώρες θα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα.

Υπολογίζεται ότι 10% – 14% του πληθυσμού παγκοσμίως πάσχει από κάποιο στάδιο ΧΝΝ.

Έτσι, με βάση εκτιμήσεις, πάνω από 1 στους 10 – δηλαδή ένα εκατομμύριο Έλληνες – βρίσκονται σε ένα από τα πέντε στάδια της νόσου. Με βάση τις επίσημες καταγραφές οι ασθενείς που βρίσκονται σε Τελικό Στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (Σε Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Κάθαρση ή Μεταμοσχευμένοι) είναι περισσότεροι από 15.000.

Επίσης τα ίδια στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης όσο αφορά στην επίπτωση, δηλαδή στην εμφάνιση νέων περιστατικών ανά έτος, τελικού σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας.

Ποιες είναι οι αιτίες της αύξησης της νόσου

Μια από τις αίτιες της αύξησης των περιστατικών της ΧΝΝ είναι η αύξηση της επίπτωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη, της Αρτηριακής Υπέρτασης, της παχυσαρκίας αλλά και του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού.

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος είναι μια σιωπηλή νόσος, η οποία εκδηλώνεται με συμπτώματα μόνο στα τελικά της στάδια. Οι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες στη χώρα μας, που πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Νόσο προτελικού σταδίου, όπως προαναφέρθηκε, δεν γνωρίζουν ότι δυσλειτουργούν οι νεφροί τους. Οι προληπτικές εξετάσεις είναι αναγκαίες για τη διάγνωση της νόσου.

Οι ειδικοί της ΕΝΕ αναφέρουν παρακάτω τι μπορείτε να κάνετε για την υγεία των νεφρών σας:

  • Να ελέγχετε και να ρυθμίζετε το σάκχαρο του αίματός σας.
  • Να ελέγχετε και να ρυθμίζετε την αρτηριακή σας πίεση.
  • Να ενυδατώνεστε επαρκώς.
  • Να μη λαμβάνετε τακτικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη παυσίπονα φάρμακα χωρίς την έγκριση ιατρού.
  • Να μην καπνίζετε.
  • Να ασκείστε και να βρίσκεστε σε καλή φυσική κατάσταση.
  • Να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή.
  • Να ελέγχετε τη λειτουργία των νεφρών σας, ειδικά αν έχετε έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου για Χρόνια Νεφρική Νόσο.

Διαβάστε επίσης:

Παχυσαρκία και καρκίνος: Η αυξημένη συσσώρευση λίπους στο σώμα συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο ογκογένεσης

Γεωργιάδης: «Όλα τα νοσοκομεία θα λειτουργούν ηλεκτρονικά έως το καλοκαίρι»

«Μαθαίνω για το αίμα και την αιμοδοσία-Mύθοι και Αλήθειες»: Ημερίδα του ΕΚΕΑ στο Ξυλόκαστρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SMR
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι πανάκριβοι, επικίνδυνοι και με ιστορικό αποτυχιών

gap_fyssas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Χρυσή Αυγή: Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

enasel_1
ΥΓΕΙΑ

ΕΝ.Α.ΕΛ: Δυο νέα προγράμματα δίνουν γνώση και φωνή στους ασθενείς για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

famellos-haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για Βορίδη: Μονόδρομος η σύσταση προανακριτικής

giannis_xatzitheodosiou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κάνει… αγώνα (για την Περιφέρεια Αττικής)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:05
SMR
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι πανάκριβοι, επικίνδυνοι και με ιστορικό αποτυχιών

gap_fyssas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Χρυσή Αυγή: Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

enasel_1
ΥΓΕΙΑ

ΕΝ.Α.ΕΛ: Δυο νέα προγράμματα δίνουν γνώση και φωνή στους ασθενείς για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

1 / 3