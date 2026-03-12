ΕΝΕ: «Ένα εκατομμύριο Έλληνες κινδυνεύουν από Χρόνια Νεφρική Νόσο – Μην αγνοείτε το SMS για τις προληπτικές εξετάσεις»

Να μην αγνοήσουν το SMS που θα λάβουν από το υπουργείο Υγείας για τις προληπτικές νεφρολογικές εξετάσεις, συστήνει στους πολίτες η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού, που εορτάζεται κάθε δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στη Νεφρική Νόσο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία διότι συμπίπτει με την υλοποίηση του προγράμματος «Προλαμβάνω», που περιλαμβάνει τον έλεγχο της Νεφρικής δυσλειτουργίας με την αποστολή παραπεμπτικών μέσω SMS σε ομάδες υψηλού κινδύνου για Χρόνια Νεφρική Νόσο. Αυτές οι ομάδες είναι:

Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη,

Αρτηριακή Υπέρταση,

Καρδιαγγειακή νόσο,

Παχυσαρκία.

Οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν: εξέταση αίματος (Κρεατινίνη αίματος) και ούρων (το πηλίκο λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων).

«Ως ιατρική κοινότητα έχουμε σήμερα τρόπους να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη Χρόνια Νεφρική Νόσο, ιδίως στα αρχικά στάδια», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία ( ΕΝΕ) και συνεχίζει : «Στο «οπλοστάσιο» των γιατρών υπάρχουν πλέον φάρμακα που μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά τη νεφρική ανεπάρκεια, αλλά και να προστατεύσουν τον ασθενή από καρδιαγγειακό θάνατο σε αυτή την πορεία».

Το μήνυμα αυτό μετέφεραν σε συνέντευξη τύπου στην Αλεξανδρούπολη ο πρόεδρος της ΕΝΕ, καθηγητής Νεφρολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Στυλιανός Παναγούτσος, και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεφρολογίας στην ίδια Κλινική, Κωνσταντία Κανταρτζή.

Ένα εκατομμύριό ασθενείς στην Ελλάδα -πάνω από 15.000 στο τελευταίο στάδιο

Αξίζει να τονισθεί ότι στις 23 Μαΐου του 2025, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ), η οποία εξελίσσεται ραγδαία ως μια από τις κύριες αιτίες θανάτου του πληθυσμού παγκοσμίως.

Το 1990 η ΧΝΝ ήταν 18η αιτία θανάτου, το 2019 βρέθηκε στην 9η θέση και το 2040 εκτιμάται πως σε όλες τις χώρες θα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα.

Υπολογίζεται ότι 10% – 14% του πληθυσμού παγκοσμίως πάσχει από κάποιο στάδιο ΧΝΝ.

Έτσι, με βάση εκτιμήσεις, πάνω από 1 στους 10 – δηλαδή ένα εκατομμύριο Έλληνες – βρίσκονται σε ένα από τα πέντε στάδια της νόσου. Με βάση τις επίσημες καταγραφές οι ασθενείς που βρίσκονται σε Τελικό Στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (Σε Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Κάθαρση ή Μεταμοσχευμένοι) είναι περισσότεροι από 15.000.

Επίσης τα ίδια στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης όσο αφορά στην επίπτωση, δηλαδή στην εμφάνιση νέων περιστατικών ανά έτος, τελικού σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας.

Ποιες είναι οι αιτίες της αύξησης της νόσου

Μια από τις αίτιες της αύξησης των περιστατικών της ΧΝΝ είναι η αύξηση της επίπτωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη, της Αρτηριακής Υπέρτασης, της παχυσαρκίας αλλά και του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού.

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος είναι μια σιωπηλή νόσος, η οποία εκδηλώνεται με συμπτώματα μόνο στα τελικά της στάδια. Οι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες στη χώρα μας, που πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Νόσο προτελικού σταδίου, όπως προαναφέρθηκε, δεν γνωρίζουν ότι δυσλειτουργούν οι νεφροί τους. Οι προληπτικές εξετάσεις είναι αναγκαίες για τη διάγνωση της νόσου.

Οι ειδικοί της ΕΝΕ αναφέρουν παρακάτω τι μπορείτε να κάνετε για την υγεία των νεφρών σας:

Να ελέγχετε και να ρυθμίζετε το σάκχαρο του αίματός σας.

Να ελέγχετε και να ρυθμίζετε την αρτηριακή σας πίεση.

Να ενυδατώνεστε επαρκώς.

Να μη λαμβάνετε τακτικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη παυσίπονα φάρμακα χωρίς την έγκριση ιατρού.

Να μην καπνίζετε.

Να ασκείστε και να βρίσκεστε σε καλή φυσική κατάσταση.

Να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή.

Να ελέγχετε τη λειτουργία των νεφρών σας, ειδικά αν έχετε έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου για Χρόνια Νεφρική Νόσο.

