Γεωργιάδης: «Όλα τα νοσοκομεία θα λειτουργούν ηλεκτρονικά έως το καλοκαίρι»

«Τα κάθετα έργα θα αλλάξουν την εικόνα του ΕΣΥ, όπως την έχετε στο μυαλό σας. Τα πάντα θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσα στα νοσοκομεία».

Τα παραπάνω ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη ομιλία του χθες, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο: «Δεδομένα & Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Τα πρώτα ευρήματα – Η μεγάλη προοπτική» που συνδιοργάνωσε το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και η Cisco με την υποστήριξη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Κατά την ομιλία του ο κ. Γεωργιάδης, αφού πρώτα εξήρε το έργο του ΕΚΕΤΑ και της συνεργασίας που είχαν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφέρθηκε εκτενώς στον τομέα της ψηφιοποίησης της υγείας στη χώρα μας, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προηγείται σχεδόν όλων των Ευρωπαϊκών κρατών».

«Η ψηφιοποίηση της υγείας και η συλλογή δεδομένων που κάνουμε μέσω της ψηφιοποίησης της υγείας, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργεί τις συνθήκες για να γίνει η Ελλάδα εξαιρετικά ανταγωνιστική, όχι στο μακρινό μέλλον, αλλά στο άμεσο μέλλον, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας. Πρόσθεσε δε ότι «η προσέλευση κλινικών μελετών στη χώρα μας θα γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστική διότι οι κλινικές μελέτες πλέον θα γίνονται περισσότερο μέσω των δεδομένων και της επεξεργασίας τους και λιγότερο με τον φυσικό τρόπο. Γιατί αυτό και επιταχύνει τις διαδικασίες αλλά και μειώνει το κόστος για τις εταιρείες και τον κίνδυνο για τους ασθενείς».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα λεγόμενα «κάθετα έργα» των νοσοκομείων, τα οποία είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα έχουν παραδοθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026. «Τα κάθετα έργα θα αλλάξουν την εικόνα του ΕΣΥ, όπως την έχετε στο μυαλό σας. Τα πάντα θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσα στα νοσοκομεία» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα εγκαίνια της νέας Ογκολογικής πτέρυγας στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για τα εγκαίνια της νέας Πτέρυγας στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας Ογκολογικών Ασθενών της Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., που έχει ξεπεράσει τα 20 χρόνια λειτουργίας, παρακολουθούνται και υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία χιλιάδες ογκολογικοί ασθενείς ετησίως. Το 2024 πραγματοποιήθηκαν στη Μονάδα 16.682 χημειοθεραπείες.

Η νέα πτέρυγα ισόγειας επέκτασης, εμβαδού 1.000 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει 36 κλίνες για θεραπεία και θα καλύπτει όλες τις διαγνωστικές και νοσηλευτικές ανάγκες των ασθενών.

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει είναι προηγμένης τεχνολογίας και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί και στην αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων ώστε να προσφέρεται μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για τους ψυχολογικά βεβαρημένους ασθενείς.

Το έργο είναι ενταγμένο σε πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (RRF), με προϋπολογισμό 3.014.850 ευρώ και δημοπρατήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ τον Φεβρουάριο του 2023.

Πρόκειται για σημαντική προσθήκη στο Σύστημα Υγείας, η οποία ενισχύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ποιότητα φροντίδας προς τους ασθενείς.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Ήμουν εδώ και στα εγκαίνια του εργοταξίου και είμαι και σήμερα εδώ για να κάνουμε τα εγκαίνια αυτής της μονάδας. Αυτή η μονάδα θα δώσει αξιοπρέπεια στους ασθενείς την ώρα που λαμβάνουν τη θεραπεία τους και δίνουν μια συγκλονιστική μάχη. Τους δίνουμε την ευκαιρία να δίνουν τη μάχη αυτή με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και με τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Είμαι ευτυχής διότι καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους μας και να δώσουμε σε αυτό το σπουδαίο νοσοκομείο άλλη μία μεγάλη πτέρυγα όπου αναβαθμίζει τις ιατρικές του υπηρεσίες».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ. Δημήτρης Τσαλικάκης, ο Διοικητής της 4ης Υ.ΠΕ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Μιχάλης Καραβιώτης, ο Γενικός Διευθυντής του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Ζωή Ψαρρά – Παπαγεωργίου και πολλοί άλλοι.

