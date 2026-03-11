ΕΟΔΥ: Νέο επιστημονικό συμβούλιο διόρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης – Πρόεδρος ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ορίστηκε η νέα σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, στη θέση του προηγούμενου που παραιτήθηκε μετά και το επεισόδιο με την καταγγελία υπαλλήλου του Οργανισμού για ξυλοδαρμό από τον πρώην πρόεδρο Χρίστο Χατζηχριστοδούλου.

Το συμβούλιο αποτελεί βασικό επιστημονικό όργανο του οργανισμού, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ζητήματα δημόσιας υγείας, επιδημιολογικής επιτήρησης και υγειονομικής πολιτικής.

Στη νέα σύνθεση συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και επιστήμονες από διαφορετικά πεδία της ιατρικής και των βιοεπιστημών, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δράσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα.

Το νέο Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Tακτικά μέλη

1. Πρόεδρος – Βασιλακόπουλος Θεόδωρος

Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

2. Αντιπρόεδρος – Λιακάκος Θεόδωρος

Ομότιμος καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

3. Λουκίδης Στυλιανός

Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

4. Μάγειρα Ελένη

Κλείσιμο

Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας – Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

5. Σεργεντάνης Θεόδωρος

Αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

6. Χρυσοχόου Χριστίνα

Επίκουρη καθηγήτρια Καρδιολογίας – Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

7. Μάρκου Αθηνά

Επίκουρη καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

Αναπληρωματικά μέλη

1. Κόλλιας Αναστάσιος

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

2. Κολοβού Κυριακή,

Επίκουρη Καθηγήτρια Δωρεάς Οργάνων & Παθολογίας Μεταμοσχεύσεων, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

3. Μπριασούλης Αλέξανδρος,

Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

4. Πουλάκου Γαρυφαλλιά,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

5. Λιόντος Μιχαήλ,

Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

6. Πιτυρίγκα Βασιλική,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Διαβάστε επίσης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

Ηράκλειο: Η στιγμή που οι δύο ανήλικοι πυροδοτούν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε σχολείο (video)

Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα από τα ξημερώματα